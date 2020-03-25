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防疫升級 台南市府推洽公實名登記

中央社 / 台南25日電

新冠肺炎疫情延燒，台南市政府永華市政中心今天起實施「統一洽公、管制進出、實名登記」措施。台南市長黃偉哲表示，實名登記制將暫時持續，統一洽公制則會在演練3天後檢討。

台南市政府永華市政中心今天起至27日模擬演練「統一洽公、管制進出、實名登記」措施，各局處在一樓設置洽公櫃台，洽公民眾需攜帶身分證件登記後才可進入大樓。市府並在大樓門口設置物流交換區，供市府員工收取快遞、餐飲外送。

黃偉哲上午前往了解實施狀況，向前來洽公的民眾致意，也希望民眾共體時艱，配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作，忍受一時的不便。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，這次主要是把民眾洽公場所從大樓內部移到門口附近，讓公務員出來設各局處服務據點。洽公櫃台也設置透明隔板，保護公務員與洽公民眾雙方安全。洽公實名制則是希望萬一有疫情發生時，可以溯源管理；否則還要調用監視器畫面，事倍功半。

黃偉哲表示，經過3天的演練後，洽公實名制暫時會繼續實施；統一洽公措施則要檢討演練狀況後，並視疫情發展，再決定是否繼續實施。

他說，萬一市府因發生感染而導致公務運作停頓，那對市府和民眾都非常不好，希望民眾不要為了一個洽公手續而成為防疫破口。更重要的是，需要自主健康管理、居家檢疫或居家隔離的民眾，一定要確實配合。

黃偉哲表示，近日有一名應接受居家檢疫的民眾，在家待到第5天還沒有收到防疫人員電話，便主動聯絡市府。經調查後發現是中央通報到地方政府的名單有所疏漏，很感謝這名民眾能積極配合，讓市府可以趕快補上。希望大家都能抱持戒慎恐懼的心態，一起把防疫工作做好。

黃偉哲 疫情 居家檢疫

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