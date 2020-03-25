確診病例破百起 台南餐飲業績直線下滑恐難撐3個月

新冠肺炎疫情震撼台南觀光商機，高思博24日晚間將臉書直播移動至海安商圈，實際聆聽店家慘澹的心聲，共同籲請政府快速推出切實有效的紓困方案。

「阿博講道理」的臉書直播昨晚首度轉戰室外，在海安商圈的知名店家「舞鶴燒烤」開講，邊品嘗烤肉中，與林姓負責人閒聊疫情的衝擊。他說，開講時刻為晚間7時，他們卻是第一批顧客，且遲遲等不到其他顧客。

「生意冷清是從疫情一開始就是這樣嗎？」老闆娘表示，以前的生意還好，是從3月20日台灣確診病例破百，台南有個案7人開始，觀光客減少，生意就一落千丈了。

4年多前中西區海安商圈曾遭受登革熱大流行、台南大地震的衝擊，高思博也曾陪伴商家舉辦促銷活動。他詢問當年狀況與這次疫情的比較，葉老闆說，才幾天，同業們的業績就呈現直線下滑，估計可能會比上次嚴重。

店家除了等客人還做了甚麼努力？林姓老闆以樽節開支為優先，員工遇缺不補，自己親自張羅料理，用餐環境在每天餐前、餐畢及打烊時都使用75%酒精或65度熱水，進行頻繁的消毒，連開瓶器都沒遺漏。

高思博說，許多商圈都改採網路外送的對策，但對於燒烤店並不適合，只能期盼政府提供有效的紓困方案。