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確診病例破百起 台南餐飲業績直線下滑恐難撐3個月
新冠肺炎疫情震撼台南觀光商機，高思博24日晚間將臉書直播移動至海安商圈，實際聆聽店家慘澹的心聲，共同籲請政府快速推出切實有效的紓困方案。
「阿博講道理」的臉書直播昨晚首度轉戰室外，在海安商圈的知名店家「舞鶴燒烤」開講，邊品嘗烤肉中，與林姓負責人閒聊疫情的衝擊。他說，開講時刻為晚間7時，他們卻是第一批顧客，且遲遲等不到其他顧客。
「生意冷清是從疫情一開始就是這樣嗎？」老闆娘表示，以前的生意還好，是從3月20日台灣確診病例破百，台南有個案7人開始，觀光客減少，生意就一落千丈了。
4年多前中西區海安商圈曾遭受登革熱大流行、台南大地震的衝擊，高思博也曾陪伴商家舉辦促銷活動。他詢問當年狀況與這次疫情的比較，葉老闆說，才幾天，同業們的業績就呈現直線下滑，估計可能會比上次嚴重。
店家除了等客人還做了甚麼努力？林姓老闆以樽節開支為優先，員工遇缺不補，自己親自張羅料理，用餐環境在每天餐前、餐畢及打烊時都使用75%酒精或65度熱水，進行頻繁的消毒，連開瓶器都沒遺漏。
高思博說，許多商圈都改採網路外送的對策，但對於燒烤店並不適合，只能期盼政府提供有效的紓困方案。
高思博表示，政府通過的紓困方案中與海安商圈相關的規定，尚無施行的跡象，海安商圈的店家這幾天就曾聯絡銀行，但回音是上級款項還沒撥下，無法受理申請；至於消費券仍止於適用行業的討論，還沒定案，商圈協會幹部正北上向中力爭。高思博依照現況推估，基層產業很難自己撐過3個月，餐飲、服務業和旅遊業都特別急需短期資金的援助，希望政府能加速紓困作業的效率。
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