空中大學嘉義學習指導中心 雲林服務處揭牌啟用
空中大學雲林服務處今天在雲林縣教師研習中心舉行揭牌典禮，由空大校長陳松柏、雲林縣長張麗善、斗六國中校長林俊賢、鎮南國小校長梁博雍等人共同揭牌啟用。
張麗善說，期待藉由雲林服務處的成立，將學習資源送到需要的角落與族群，實現全民終身學習，同時也希望在新冠肺炎疫情升溫之際，整合遠距教學資源及學習空大教學經驗，讓學習不會因疫情而中斷。
陳松柏表示，國立空中大學是一所遠距教育終身學習的大學，教學特色有網際網路視訊、電視、廣播等多元學習管道。
為了方便雲林地區居民就讀，縮短學員到嘉義中心的時程，因此成立雲林服務處，未來結合雲林縣府政策白皮書，推動數位學習，充分運用網路教學，擴大學生視野。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言