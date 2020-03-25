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空中大學嘉義學習指導中心 雲林服務處揭牌啟用

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左四）等人今天主持揭牌儀式。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善（左四）等人今天主持揭牌儀式。記者李京昇／攝影

空中大學雲林服務處今天在雲林縣教師研習中心舉行揭牌典禮，由空大校長陳松柏、雲林縣長張麗善、斗六國中校長林俊賢、鎮南國小校長梁博雍等人共同揭牌啟用。

張麗善說，期待藉由雲林服務處的成立，將學習資源送到需要的角落與族群，實現全民終身學習，同時也希望在新冠肺炎疫情升溫之際，整合遠距教學資源及學習空大教學經驗，讓學習不會因疫情而中斷。　　　

陳松柏表示，國立空中大學是一所遠距教育終身學習的大學，教學特色有網際網路視訊、電視、廣播等多元學習管道。

為了方便雲林地區居民就讀，縮短學員到嘉義中心的時程，因此成立雲林服務處，未來結合雲林縣府政策白皮書，推動數位學習，充分運用網路教學，擴大學生視野。

雲林縣長張麗善（前左四）等人今天主持揭牌儀式。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善（前左四）等人今天主持揭牌儀式。記者李京昇／攝影

疫情 張麗善 新冠肺炎

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