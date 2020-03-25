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因應新冠肺炎 台南環保同步防疫演練3天

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局同步配合市府啟動防疫演練，在大門口成立專責窗口，處理民眾的申辦案件。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局同步配合市府啟動防疫演練，在大門口成立專責窗口，處理民眾的申辦案件。記者鄭惠仁／攝影

因應快速升高的新冠肺炎疫情，台南市長黃偉哲要求市府自今日起一連3天，進行防疫管制的演練，因此環保局已在日前成立因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所相關措施因應小組，今天同步配合市府啟動防疫演練，於環保局大門口成立專責窗口立即處理民眾的申辦案件。

環保局長謝世傑表示，針對人員分流、空間整備，已於日前模擬演練多次，今起在環保局大門口設置相關業務的單一窗口，如資收大軍申請，廢四機聯單提送及空汙費繳納等民眾較常申辦的業務，專人專責立即處理。另其他業務由單一洽公窗口，針對業務請相關承辦人員至大口協助民眾處理，已在大門口設4個服務櫃台同步服務，人員配置、場地實測，電話及相關電腦設備均已建置。

演練期間，制措施如下：

1、洽公市民於大門口先行量測體溫後，於大門口專責櫃台受理。

2、外送物品或餐飲，統一於大門口領取，禁止進入局內。

3、受邀開會人員須攜帶開會通知單，相關事項拜會及廠商議價、開標，請攜帶證件，於洽公區「實名」登記，才可進入，並且配戴口罩。。

4、環保局員工憑識別證進出。

黃偉哲表示，全球疫情愈來愈嚴峻，市府單位防疫措施應更加升級，這次特別責成相關單位，利用現有空間，重新整備，模擬更嚴格的管制措施，以確保公務確實運作，也呼籲民眾，多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護健康。

疫情 新冠肺炎 黃偉哲

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