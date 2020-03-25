西部最後淨土能否維持？黃敏惠「最壞打算、最好準備」

新冠肺炎疫情延燒，但嘉義縣市仍維持零確診，被外界譽為台灣西部最後淨土，嘉義市長黃敏惠說，很多縣市已有確診案例，嘉義市保持零確診是大家共同的努力，但也是有可能突破，無法避免，因此一直做「最壞打算、最好準備」，把確診的可能性降到最低，安定民心。

嘉義市今天與慈濟慈善事業基金會簽訂備忘錄，共同合作慈善、防災、環保等，簽約記者會在市府一樓舉辦，市府建議所有參與者都戴上口罩，也將座位間格拉大，防止傳染，拍團體照時，還請貴賓坐在原位，請記者從二樓往下拍，避免近距離接觸。

黃敏惠說，現在社區傳染越來越嚴重，嘉義市是人口密度第2高的城市，在都會區要保有這樣的成績很不容易，但在大家努力之下，那怕未來有任何案例，都不用恐慌，做好環境清潔和多洗手，保持距離，避免飛沫和接觸傳染途徑。