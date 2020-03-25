台南市政府今起3天府外洽公 下周持續採實名制

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府即日起到27日在永華市政中心進行「統一受理民眾洽公」防疫管制模擬演練，民眾洽公的櫃台統一集中在市政大樓1樓聯合服務中心及外側東哲廳，進出行政大樓採實名登記，同時也有設置外送交貨區等管制措施。

台南市長黃偉哲上午前往視察，他說，萬一市府內部發生感染，恐怕要承受公務停頓的代價，所以市政府實施兩個措施，包括把民眾洽公的地方從府內移到市府門口、進出行政大樓採實名制，方便追蹤。

黃偉哲說，今天開始永華市政中心已在1樓聯合服務中心以及東哲聽設置工商服務、各局處的服務據點，民眾可以直接在府外洽公，櫃台也設置透明隔板，讓民眾和公務員彼此有保護。洽公實名制部分，民眾需要攜帶身分證明文件。

黃偉哲表示，這3天演練結束後，進出市府會持續採實名制，府外洽公是否繼續要視疫情嚴峻程度，若確診人數向上攀高，就會向中央反映持續實施府外洽公，若疫情趨緩則會恢復府內洽公，不要讓防疫工作出現破口。