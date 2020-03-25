聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市政府今起3天府外洽公 下周持續採實名制
新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府即日起到27日在永華市政中心進行「統一受理民眾洽公」防疫管制模擬演練，民眾洽公的櫃台統一集中在市政大樓1樓聯合服務中心及外側東哲廳，進出行政大樓採實名登記，同時也有設置外送交貨區等管制措施。
台南市長黃偉哲上午前往視察，他說，萬一市府內部發生感染，恐怕要承受公務停頓的代價，所以市政府實施兩個措施，包括把民眾洽公的地方從府內移到市府門口、進出行政大樓採實名制，方便追蹤。
黃偉哲說，今天開始永華市政中心已在1樓聯合服務中心以及東哲聽設置工商服務、各局處的服務據點，民眾可以直接在府外洽公，櫃台也設置透明隔板，讓民眾和公務員彼此有保護。洽公實名制部分，民眾需要攜帶身分證明文件。
黃偉哲表示，這3天演練結束後，進出市府會持續採實名制，府外洽公是否繼續要視疫情嚴峻程度，若確診人數向上攀高，就會向中央反映持續實施府外洽公，若疫情趨緩則會恢復府內洽公，不要讓防疫工作出現破口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言