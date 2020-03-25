雲林男子返台未依規定居家檢疫 趴趴走辦手機被舉報

雲林39歲林姓男子前晚從陸港澳返國，卻未依規定居家檢疫，昨天還跑到電信行辦手機，民眾聽聞嚇得通報，雲林縣府找到林男，將在緊急安置到防疫旅館「溫馨小屋」，並將依法開罰。

在地的臉書社團指稱，有電信行聽到林男說自己剛從國外返台，還搭防疫計程車回雲林，讓電信行人員與現場民眾，嚇得連忙報警；不過警方趕到時，林男已經不知去向，雲林縣衛生局、民政處等相關單位開始線上尋人。

根據縣府調查，林男搭防疫計程車回家，自稱想回老家卻遭家人拒絕，因此想跨鄉鎮入住旅館，但也因從國外回來遭旅店拒絕，林隨後發現沒手機可用，才跑到通訊行，因而被發現舉報。

雲林縣衛生局長曾春美說，林男違反依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，將被開罰10萬元至100萬元罰鍰，而林男在機場時無明顯病徵，只能算是有疑慮的健康人，請民眾不要太過度恐慌，目前已找到林男，安置到防疫旅館。