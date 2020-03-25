每年約有20位受虐失依兒童 雲林家扶招募寄養家庭

新冠肺炎疫情嚴峻，但防疫期間愛心不能間斷，雲林家扶中心今天舉行「打開家門 讓愛住進來」活動，邀請社會大眾，讓受虐、失依兒童有個避風港，加入家扶寄養家庭行列。

雲林副縣長謝淑亞、縣議員黃凱、縣府社會處長林文志、雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉等人今天到場共襄盛舉。

林文志說，統計近五年來，每年都有超過20位受虐失依兒童需要寄養服務，但每年都只有2到5戶新進寄養家庭的加入，都不足以負荷新增寄養童，因此真的需要社會大眾的加入。

家扶寄養組督導林珊宇、社工陳怡秀提到，41歲的寄養媽媽林燕萩，照顧過8位寄養兒童，平日還自己設計教材，引導孩子學習讓孩子水彩塗鴉、隨性創作，假日還帶小孩去露營、聚餐，將寄養孩子視為自己的孩子。

雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉表示，這段時間最引人注目的就是繼父虐死兒案件，讓人感到不捨，受虐兒早發現、早通報，讓寄養家庭接手照顧，讓孩子可以感受到家庭的溫暖，如果沒有更多的寄養家庭加入，原本已經擔任寄養家庭會老、會退休，所以非常需要新血的加入。

謝淑亞感性地說，「防疫需要罩，寄養兒少更需要您來罩」，家庭曾逢重大變故、虐待、疏忽或背棄養的兒童少年都需要寄養家庭來照顧，孩子是無辜的，很感謝寄養爸爸媽媽們伸出援手，給孩子一個暫時溫暖的家。