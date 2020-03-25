防疫執法不鬆懈 白河警落實「清山專案」勤務
為了防疫，基層各警分局近來忙翻天，為遏止可能治安死角，台南市白河警分局落實執行「清山專案」勤務，針對轄區山區及偏遠空屋逐一清查，遏止宵小、可疑份子蠢動。
白河警分局表示，針對轄內易衍生治安死角偏遠山區、空屋等地採取實施「清山專案」，持續推動緝毒、打詐、掃黑幫等治安維護工作外，更就廣告出租空屋、工寮及廢棄廠房等，動員2組20人針對東山山區、白河山區及後壁區等20處可疑處所全面清查，誓言打擊不法。
警方說，專案期間並依照警政署防疫要求，嚴防居家檢疫(隔離)對象四處趴趴走，針對轄內人潮出入較多場所周邊道路，規劃重點守望勤務，利用M-POLICE行動電腦加強查詢，比對有無上述對象擅自外出情形，以具體勤務作為，提醒應在家隔離或檢疫之民眾勿心存僥倖擅自外出，如有違規，最高將面臨100萬罰款並遭強制安置。
警方表示，除全力積極防範疫情擴散外，將持續緝毒、打詐、掃黑幫等治安重點工作，以具體專案勤務行動展現維護治安決心。
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