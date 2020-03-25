防疫執法不鬆懈 白河警落實「清山專案」勤務

新冠肺炎肆虐全球，從境外移入的人數驟增，居家檢疫的人數也變多，台南防疫包目前已出現缺貨狀況，有議員昨爆料，有從美國加州返台的學生至今快1周，卻未曾接獲關懷電話或訪視，也有外籍人士沒收到，難道防疫還分本國人、外國人。且防疫包沒口罩，要求台南市政府上緊發條。市府表示，會了解聯絡這名學生。外籍人士則會通知警察局協助。

2020-03-24 23:43