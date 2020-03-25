台南祭祖防疫演練 推線上及以臨時神主牌祭祖

台南市政府因應境外移入病例暴增，今天舉行清明祭祖防疫演練，市長黃偉哲鼓勵民眾配合防疫，申請線上祭祖，他強調，目前雖有人提早祭祖，但會控管人數，做好分流，防止群聚感染的風險。

狀況假設，民眾要到納骨塔祭拜，體溫過高，被拒絕進入，工作人員和師父委婉勸導不要入內；以及有人被勸導不要入內，卻和工作人員大小聲，勸導以臨時神主牌祭祖，有效排除等。

每年清明祭典人潮都擁擠，又都是非特定對象，有密集接觸的高度傳染風險，若出現疑似個案或群聚事件，也將提高防疫難度。為此市府已採取防疫措施，包括取消清明誦經祭祀法會，改採搭棚祭祖；分散清明連假人潮，提早或延後祭祖時間；不開放入塔祭拜和不提供接駁車服務，以及呼吸道感染或發燒的民眾不宜外出祭祖。

民政局長顏振標表示，此次演練，重點在提醒有發燒症狀的人，不得進入塔內並規勸就醫；為了達到人潮時間、空間分流，除鼓勵提早或延後祭祖，另在空間上，特別拉大供桌尖閣，另供桌擺設小香爐，以及提供臨時神主牌讓民眾書寫，放在供桌上祭拜。