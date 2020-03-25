藝人海芬南下嘉義擔任小幫手 暖心為老老長輩服務

嘉義市天主教中華聖母基金會日前邀請「花甲男孩轉大人」中飾演默默支持家人的姑姑海芬，前往嘉義縣竹崎鄉擔任「加熱乾燥車」一日小幫手，為偏鄉老老照顧的年長者協助加熱消毒被子、寢具、衣物，並準備一桌菜，溫暖年長者的心。

海芬當天向基金會社工學習操作使用加熱乾燥車，俐落將長輩的衣物、被子上架鋪整，一桿一桿的推入車體內，並主動與年長者聊天，她當天也特地從台北準備4道菜，並運用阿嬤種的蔥做蔥花蛋，凡事親力親為非常熱心。

海芬表示，看到阿公阿嬤，讓自己想起從小照顧她長大的外婆，陪伴外婆生病住院的過程，看到長輩承受病痛的辛苦覺得很不捨，更能深刻體會家裡長者年老之後，有家人的陪伴與照顧是多麽重要的事情，希望可以鼓勵、號召身邊的年輕朋友，給予長輩更多包容和安全感。

中華聖母基金會執行長黎世宏表示，加熱乾燥車已證實可提供殺菌、脫臭、乾燥功能，服務過程中不需使用任何藥劑，就能讓原本潮溼、充滿病菌的床被、枕頭，甚至榻榻米，透過高溫乾燥消滅蟲害、殺死病菌，也可避免老年人常反覆感染的疾病，甚至杜絕具傳染性疾病疥瘡的傳染源及塵蟎過敏源。