聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝人海芬南下嘉義擔任小幫手 暖心為老老長輩服務
嘉義市天主教中華聖母基金會日前邀請「花甲男孩轉大人」中飾演默默支持家人的姑姑海芬，前往嘉義縣竹崎鄉擔任「加熱乾燥車」一日小幫手，為偏鄉老老照顧的年長者協助加熱消毒被子、寢具、衣物，並準備一桌菜，溫暖年長者的心。
海芬當天向基金會社工學習操作使用加熱乾燥車，俐落將長輩的衣物、被子上架鋪整，一桿一桿的推入車體內，並主動與年長者聊天，她當天也特地從台北準備4道菜，並運用阿嬤種的蔥做蔥花蛋，凡事親力親為非常熱心。
海芬表示，看到阿公阿嬤，讓自己想起從小照顧她長大的外婆，陪伴外婆生病住院的過程，看到長輩承受病痛的辛苦覺得很不捨，更能深刻體會家裡長者年老之後，有家人的陪伴與照顧是多麽重要的事情，希望可以鼓勵、號召身邊的年輕朋友，給予長輩更多包容和安全感。
中華聖母基金會執行長黎世宏表示，加熱乾燥車已證實可提供殺菌、脫臭、乾燥功能，服務過程中不需使用任何藥劑，就能讓原本潮溼、充滿病菌的床被、枕頭，甚至榻榻米，透過高溫乾燥消滅蟲害、殺死病菌，也可避免老年人常反覆感染的疾病，甚至杜絕具傳染性疾病疥瘡的傳染源及塵蟎過敏源。
黎世宏表示，基金會從2015年引進設備並開啟服務至今，加熱乾燥車服務足跡幾乎已踏遍嘉義地區各鄉鎮，累積服務人次達到5816人次，本次經費要感謝7-ELEVEN把愛找回來2020年第一季公益募款活動，以「老老重擔，有你救好」計畫，提供全面性服務照顧長輩，舒緩老老照顧沈重的負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言