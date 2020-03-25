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清明掃墓防火災 台南玉井首出動「小牛」巡迴公墓送水

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井區公所今年清明節連假，首度動用俗稱「小牛」的農用搬運車，在第二公墓送水袋。圖/公所提供
台南玉井區公所今年清明節連假，首度動用俗稱「小牛」的農用搬運車，在第二公墓送水袋。圖/公所提供

清明連假即將開始，台南市玉井山區陸續有民眾返鄉掃墓祭祖，為預防民眾燃燒紙錢、鞭炮不慎引起火災，公所除了已完成轄區內公墓除草及環境整理工作外，且考量公墓道路崎嶇狹窄，今年清明連假4天特別僱用機動性高的農務搬運車「小牛」載送水袋，並選定區內面積最大的第二公墓試辦運送水袋巡迴供應祭祖民眾因應滅火使用；另外在其它公墓入口處也會放置水袋供民眾取用，並派人隨時巡視補充水袋，前往掃墓的民眾可以善加利用。

玉井區長陳新澈表示，往年就有在公墓入口送水袋的服務，但第二公墓廣達30公頃，考量民眾取水的方便，今年首度試辦聘用俗稱「小牛」的農務搬運車載送水袋，因可以在山坡爬上爬下，機動性高，民眾掃完墓就可取水袋滅水，避免燒香紙火勢沒有完全撲滅，導致火燒等意外。

另外，清明掃墓期間，為響應市政府「4不2記得」政策，即不燃燒雜草、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、不亂丟煙蒂、記得備水即時滅火、記得收拾垃圾等。玉井區公所27日上午10時，在第二公墓懷恩堂前廣場結合玉井派出所、消防分隊、環保清潔區隊等單位，聯合宣導清明掃墓祭祖期間相關防火、交通安全管制引導、紙錢集中燒、以功代金等政策。

陳新澈指出，為降低新冠肺炎群聚感染風險，區內公立懷恩堂自3月14日起就已經配合市政府的防疫作為；搭設帳棚及祭拜桌椅供民眾祭祖使用，並宣導各里里民依排定日期分散前往祭拜及清明連假期間不開放入塔祭拜，避免人潮聚集。呼籲民眾於掃墓結束時注意檢查，務必將燃燒紙錢的灰燼完全撲滅後才可離開，避免引起火災並即時撲滅火源，共同維護公墓安全及環境清潔。

連假 火災 新冠肺炎

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