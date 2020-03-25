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台南傳出居家檢疫沒人理 黃偉哲：中央未將資料彙整來

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
3月19日以後返國的人，無症狀都須居家檢疫。圖／本報資料照片
3月19日以後返國的人，無症狀都須居家檢疫。圖／本報資料照片

昨天台南一連爆出2名留學生返台居家檢疫後，無人聞問，台南市長黃偉哲今受訪時表示，這部分是百密一疏，這段時間太多人入境，可能申報狀況有遺漏，經查是中央未將資料彙整到地方才沒有人去關懷，但現在中央防疫負擔大，並不是故意的。

昨天台南市議員周麗津指出，20日有留學生從美國加州返台，但回台南後都未獲關懷，更別說拿到防疫包。國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚也說，一名20日從加拿大返台的留學生回到台南之後遵從居家檢疫規定，但5天來卻沒有接到1通關懷電話，更沒有人上門關心。

黃偉哲認為，這部分是百密一疏，這段時間這麼多人蜂擁國門，需要居家隔離、居家檢疫，可能申報狀況有遺漏；很肯定加拿大返台這位民眾積極主動居家檢疫，經查發現是中央沒有把資料彙整到地方，所以才沒有人去關懷他，市府當然會隨即把資料補上去。

黃偉哲表示，這不怪地方政府、中央政府，這的確是一個遺漏，但不是故意的，尤其現在工作負擔大，願意體諒中央防疫人員的辛苦，也謝謝民眾配合，尤其他們若能在第一天、第二天聯絡鄰里長、里幹事或區公所等，就可以立即去關懷、發送物資。

居家檢疫 黃偉哲 留學生

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