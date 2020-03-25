台南600人以上學校 增設紅外線體溫偵測儀

新冠肺炎疫情延燒，台南市向教育部爭取在大型學校設置紅外線體溫偵測儀獲得支持，600人以上學校都能受惠，學生在上學時進入校園的動線更順暢，成為學校防疫的重要助力。

台南市長黃偉哲今天上午到東區崇學國小了解紅外線體溫偵測儀運作情形時表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情何時結束還無法預料，個人體溫量測是非常重要的篩檢工作。市府教育局早在寒假期間就採購並配發額溫槍，也請各校規劃完善的執行方式。

黃偉哲表示，每天量測體溫耗費許多人力，且雨季即將來臨，需要事先做好因應措施，因此決定補助大校購置紅外線體溫偵測儀。此項作法也獲得教育部支持，由教育部全面補助各縣市採購，顯見台南市校園防疫超前部署足為借鏡。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，教育部原本核給台南市51所1000人以上學校設置；但黃偉哲認為應擴大防疫能量，讓補助經費發揮最大效益，並嘉惠更多學校。因此由教育局函請教育部同意調整補助方式，讓600人以上的學校都能使用紅外線體溫偵測儀，調整後再增加41校受惠。

崇學國小校長洪榮進表示，全校師生數近1800人，2台紅外線熱顯像儀分置於大門玄關及崇善路北側門後，大幅減輕學校每日量測學生體溫的人力負擔，也可讓師生進入校園更順暢，對學校幫助非常大。