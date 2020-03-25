南市超前部署 600人以上學校就有紅外線體溫偵測儀

台南市防疫超前部署，為減輕學校人力負擔並及早因應雨季來臨，最早向教育部提出補助大校採購紅外線體溫偵測儀，並獲補助，讓92所600人以上學校都有紅外線體溫偵測儀。市長黃偉哲今天一大早就到學校了解使用情形，並親切和師生打招呼。

黃偉哲與教育局長鄭新輝，早上7點10分就來到崇學國小，與小朋友一同通過紅外線體溫偵測儀，體驗順暢通過體溫量測入校的便利性，肯定這項設備是學生快速通關入校的最佳利器，也是協助學校防疫的重要助力。

他說，疫情何時結束，還無法預料，因此，個人體溫量測是非常重要的篩檢工作。但有鑑於每天量測體溫要耗費許多人力，且雨季即將來臨，必需事先做好因應措施；因此決定補助大校購置紅外線體溫偵測儀，也獲得教育部的支持，由教育部全面補助各縣市採購這項防疫設備。

鄭新輝說，教育部共補助765萬元，原核給51所1000人以上的大校來購買紅外線體溫偵測儀，但市長認為應擴大防疫量能，將補助經費發揮最大效益，因此函請教育部同意台南市調整補助方式，讓600人以上的學校也能使用紅外線體溫偵測儀，調整後再增加41校有這項設備。