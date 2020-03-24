台南警方動員夜查特定場所 未見須隔離檢疫者趴趴走

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市善化警分局「為防居家檢疫隔離對象違反規定」，前往密閉式KTV、視聽歌唱等營業場所，晚間動員警力到相關場所臨檢，希望「淨化轄區治安環境，也為防疫把關」。警方表示，全面清查轄區大型、特定場所，發現部分已自行停業，有4家大型場所營業經數十員警詳細清查在場民眾與業者員工，直到深夜收隊，未查獲違規違法者。

善化分局強調，這次專案勤務執勤人員「都全程戴上口罩、手套及護目鏡防護裝備確保自身安全」，針對易引起群眾聚集感染之KTV、視聽歌唱營業場所臨檢及該場所主要出入道路周邊進行路檢及威力巡邏，也運用行動電腦查詢身分，「有效防堵居家檢疫隔離者違反規定」。