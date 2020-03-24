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台南警方動員夜查特定場所 未見須隔離檢疫者趴趴走

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市善化警分局「為防居家檢疫隔離對象違反規定」，前往密閉式KTV、視聽歌唱等營業場所，晚間動員警力到相關場所臨檢，希望「淨化轄區治安環境，也為防疫把關」。警方表示，全面清查轄區大型、特定場所，發現部分已自行停業，有4家大型場所營業經數十員警詳細清查在場民眾與業者員工，直到深夜收隊，未查獲違規違法者。

善化分局強調，這次專案勤務執勤人員「都全程戴上口罩、手套及護目鏡防護裝備確保自身安全」，針對易引起群眾聚集感染之KTV、視聽歌唱營業場所臨檢及該場所主要出入道路周邊進行路檢及威力巡邏，也運用行動電腦查詢身分，「有效防堵居家檢疫隔離者違反規定」。

警方表示，執行過程除現場勸導店家應自主管理並提醒民眾佩戴口罩，也向店家道德勸說，自主降低客流量，必要時暫時停業，以避免疫情擴散，並呼籲民眾在防疫期間千萬不要心存僥倖，輕忽政府決心，除本身遭受重罰，亦增加他人感染風險，為了自己以及他人的健康，務必遵守規定不外出，一旦遭警方查獲，將立即通知衛生單位帶往隔離並予重罰。

警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
警方動員夜查特定場所，直到深夜未發現須隔離檢疫者趴趴走。圖/善化警分局提供
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居家檢疫 疫情 口罩

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