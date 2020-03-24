聽新聞
test
0:00 / 0:00
亡羊補牢開居家檢疫通知書 謝龍介：防破口不能有疏失
台南市一名留學加拿大的學生，返國後以居家檢疫5天，經然區公所沒人打電話關懷，被擔心出現防疫破口。北區區長李皇興說，已請衛生局開立居家檢疫通知書，衛生所已建檔並居家關懷。
李皇興表示，疾管局每天都會傳居家檢疫名單資料到縣市政府民政系統，區公所也都能掌握居家檢疫資料，由里長或里幹事每天電話關懷，並填寫健康關懷紀錄表。經查，區公所並無這名留學生的居家檢疫資料，因此請這名學生打電話給衛生局，開立居家檢疫通知單，補足程序後建檔關懷。
李皇興說，會發生這樣的現象可能有兩種，就是這位留學生在飛機上填寫資料時，可能有寫錯，或是疾管署在作業上有延遲。
國民黨台南市黨部主委謝龍介說，防疫當頭，這種現象不應發生，應確實找出原因，防止類似現象發生，大家一條心，防疫才能成功。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言