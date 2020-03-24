快訊

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亡羊補牢開居家檢疫通知書 謝龍介：防破口不能有疏失

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
3月19日以後返國的人，無症狀都須居家檢疫。圖／本報資料照片
3月19日以後返國的人，無症狀都須居家檢疫。圖／本報資料照片

台南市一名留學加拿大的學生，返國後以居家檢疫5天，經然區公所沒人打電話關懷，被擔心出現防疫破口。北區區長李皇興說，已請衛生局開立居家檢疫通知書，衛生所已建檔並居家關懷。

李皇興表示，疾管局每天都會傳居家檢疫名單資料到縣市政府民政系統，區公所也都能掌握居家檢疫資料，由里長或里幹事每天電話關懷，並填寫健康關懷紀錄表。經查，區公所並無這名留學生的居家檢疫資料，因此請這名學生打電話給衛生局，開立居家檢疫通知單，補足程序後建檔關懷。

李皇興說，會發生這樣的現象可能有兩種，就是這位留學生在飛機上填寫資料時，可能有寫錯，或是疾管署在作業上有延遲。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，防疫當頭，這種現象不應發生，應確實找出原因，防止類似現象發生，大家一條心，防疫才能成功。

居家檢疫 衛生局 留學生

延伸閱讀

防疫出現破口？ 留學生回國5日無人聞問

有史以來最年輕的黨務團隊！江啟臣人事布局因應罷韓危機

縣市黨部主委若辭職 謝龍介：馬上要面臨這個尷尬問題

沒票房就無法取得政權 謝龍介：國民黨新主席的使命

相關新聞

台南麻豆3家娛樂場所因警方「道德勸說」停業配合防疫

新冠肺炎疫情蔓延，麻豆警分局為避免轄區封閉式、人潮易聚集或不易掌控進出對象的娛樂場所引發群聚感染，形成防疫破口，對轄內娛...

響應關燈1小時活動 台南可省5萬度電

台南市政府響應3月28日國際關燈日「地球一小時（Earth Hour）」活動，舉辦「節電idea」抽獎活動，線上串連市民...

亡羊補牢開居家檢疫通知書 謝龍介：防破口不能有疏失

台南市一名留學加拿大的學生，返國後以居家檢疫5天，經然區公所沒人打電話關懷，被擔心出現防疫破口。北區區長李皇興說，已請衛...

黃偉哲防疫表現 台南市民滿意度84.15%

根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％台南市民表示滿意，對於他1年多來的整體施政表現有83％...

防堵疫情 大林慈濟醫院暫停普通病房探病

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣大林慈濟醫院日前公告，明天起內、外、小兒加護病房每天開放半小時探病，但僅限一人，一般病房、呼吸照...

防疫出現破口？ 留學生回國5日無人聞問

台南市北區1名留學生20日自加拿大返台，居家檢疫中，卻無人聞問，毫無監控行動，不怕他會趴趴走。家長覺得奇怪，向市議員謝龍...

仁義潭水庫蓄水量數十年最低？自來水公司：供水沒問題

嘉義市一名大學教授今天向本報反映，蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量是數十年來最低，很擔憂供水問題，但自來水公司第五區管理處副處長...

影／咖啡業者暖心小站親手沖 雲林台大咖啡飄香傳滿愛

雲林古坑TGC精品咖啡業者徐飴鴻為向前線防疫醫護致敬，今天在台大醫院雲林分院外設置「暖心咖啡小站」，由專人手沖咖啡慰勞醫...

台南後壁區玉米鉻汙染？ 檢驗結果符合標準：可採收了

台南社大上月間追蹤後壁區1處11年遭鉻汙染的農田，發現有部分玉米枯死，懷疑遭鉻汙染。經環保局、農業局採樣送檢，都符合標準...

居家檢疫別想再偷跑！首創升級版追蹤手環問世

「只要你離家一步馬上出現警報！」在經濟部工業局協助下，台灣隊防疫追蹤再升級，由台灣智慧時尚公司研發成功的升級版今天問世，...

台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽...

台南防疫再升級！住宿型社福機構暫停訪視到4月底

新冠肺炎疫情延燒，台南市繼79家護理之家在4月底前全面禁止訪視，南市社會局今天也宣布138家住宿型社福機構即日起到4月3...

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。