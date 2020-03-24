黃偉哲防疫表現 台南市民滿意度84.15%

根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％台南市民表示滿意，對於他1年多來的整體施政表現有83％民眾給予肯定，黃偉哲今天表示，市政並未因防疫工作而有所偏廢，未來他會持續努力推動市政建設，對疫情的防範也不容一絲疏忽。

年代民調中心今天公布，台南市民針對黃偉哲就任1年多以來的施政表現，有23.79%非常滿意，59.30%表示還算滿意，滿意度加總83.09%；不太滿意與非常不滿意的市民加總5.49%。

同時，也針對黃偉哲在此波防範新冠肺炎疫情擴散的表現，詢問市民是否認同。有27.47%非常滿意，56.69%表示還算滿意，加總滿意度84.15%；不太滿意及非常不滿意者為3.44%。

調查中也詢問對民間或政府舉辦的大型活動應以防疫優先，先暫停或延期是否贊成，有高達9成7表示贊成。

黃偉哲表示，疫情打亂許多活動計畫，市府須變通提出折衷方式，例如蘭展延期，他就發起「蘭展遍地開花」計畫，將花農原已準備好的美麗蘭花移展到全市各地，讓市民都能賞花；民眾不能出國，市府就推出「機票換套票」活動，讓退機票退團的旅客，憑證明換取台南景點門票，目前已收到上百組民眾申請。

另外，不少消費者搶購泡麵，市府也趁勢行銷「台南好麵」，將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的「宅經濟」。

黃偉哲說，台南的重大市政建設並未停擺，例如南科三期、綠能園區、北外環交通建設等都要如期推動，畢竟疫期終究會過去，回歸平靜之後，市民就會開始檢視市政，「若平常都有推動準備，這時就可拿出成績單」。