快訊

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲防疫表現 台南市民滿意度84.15%

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲（右）在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％民眾表示滿意。圖／本報資料照片
根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲（右）在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％民眾表示滿意。圖／本報資料照片

根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％台南市民表示滿意，對於他1年多來的整體施政表現有83％民眾給予肯定，黃偉哲今天表示，市政並未因防疫工作而有所偏廢，未來他會持續努力推動市政建設，對疫情的防範也不容一絲疏忽。

年代民調中心今天公布，台南市民針對黃偉哲就任1年多以來的施政表現，有23.79%非常滿意，59.30%表示還算滿意，滿意度加總83.09%；不太滿意與非常不滿意的市民加總5.49%。

同時，也針對黃偉哲在此波防範新冠肺炎疫情擴散的表現，詢問市民是否認同。有27.47%非常滿意，56.69%表示還算滿意，加總滿意度84.15%；不太滿意及非常不滿意者為3.44%。

調查中也詢問對民間或政府舉辦的大型活動應以防疫優先，先暫停或延期是否贊成，有高達9成7表示贊成。

黃偉哲表示，疫情打亂許多活動計畫，市府須變通提出折衷方式，例如蘭展延期，他就發起「蘭展遍地開花」計畫，將花農原已準備好的美麗蘭花移展到全市各地，讓市民都能賞花；民眾不能出國，市府就推出「機票換套票」活動，讓退機票退團的旅客，憑證明換取台南景點門票，目前已收到上百組民眾申請。

另外，不少消費者搶購泡麵，市府也趁勢行銷「台南好麵」，將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的「宅經濟」。

黃偉哲說，台南的重大市政建設並未停擺，例如南科三期、綠能園區、北外環交通建設等都要如期推動，畢竟疫期終究會過去，回歸平靜之後，市民就會開始檢視市政，「若平常都有推動準備，這時就可拿出成績單」。

黃偉哲 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

將接任台灣港務公司董事長 李賢義證實周四上任

台南麻豆3家娛樂場所因警方「道德勸說」停業配合防疫

響應關燈1小時活動 台南可省5萬度電

台南柚花盛開農民擔心產銷 黃偉哲要求農業局隨時留意

相關新聞

台南麻豆3家娛樂場所因警方「道德勸說」停業配合防疫

新冠肺炎疫情蔓延，麻豆警分局為避免轄區封閉式、人潮易聚集或不易掌控進出對象的娛樂場所引發群聚感染，形成防疫破口，對轄內娛...

響應關燈1小時活動 台南可省5萬度電

台南市政府響應3月28日國際關燈日「地球一小時（Earth Hour）」活動，舉辦「節電idea」抽獎活動，線上串連市民...

亡羊補牢開居家檢疫通知書 謝龍介：防破口不能有疏失

台南市一名留學加拿大的學生，返國後以居家檢疫5天，經然區公所沒人打電話關懷，被擔心出現防疫破口。北區區長李皇興說，已請衛...

黃偉哲防疫表現 台南市民滿意度84.15%

根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％台南市民表示滿意，對於他1年多來的整體施政表現有83％...

防堵疫情 大林慈濟醫院暫停普通病房探病

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣大林慈濟醫院日前公告，明天起內、外、小兒加護病房每天開放半小時探病，但僅限一人，一般病房、呼吸照...

防疫出現破口？ 留學生回國5日無人聞問

台南市北區1名留學生20日自加拿大返台，居家檢疫中，卻無人聞問，毫無監控行動，不怕他會趴趴走。家長覺得奇怪，向市議員謝龍...

仁義潭水庫蓄水量數十年最低？自來水公司：供水沒問題

嘉義市一名大學教授今天向本報反映，蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量是數十年來最低，很擔憂供水問題，但自來水公司第五區管理處副處長...

影／咖啡業者暖心小站親手沖 雲林台大咖啡飄香傳滿愛

雲林古坑TGC精品咖啡業者徐飴鴻為向前線防疫醫護致敬，今天在台大醫院雲林分院外設置「暖心咖啡小站」，由專人手沖咖啡慰勞醫...

台南後壁區玉米鉻汙染？ 檢驗結果符合標準：可採收了

台南社大上月間追蹤後壁區1處11年遭鉻汙染的農田，發現有部分玉米枯死，懷疑遭鉻汙染。經環保局、農業局採樣送檢，都符合標準...

居家檢疫別想再偷跑！首創升級版追蹤手環問世

「只要你離家一步馬上出現警報！」在經濟部工業局協助下，台灣隊防疫追蹤再升級，由台灣智慧時尚公司研發成功的升級版今天問世，...

台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽...

台南防疫再升級！住宿型社福機構暫停訪視到4月底

新冠肺炎疫情延燒，台南市繼79家護理之家在4月底前全面禁止訪視，南市社會局今天也宣布138家住宿型社福機構即日起到4月3...

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。