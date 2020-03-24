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居家檢疫者趴趴走 雲縣府安置防疫旅館

中央社 / 雲林縣24日電

39歲林姓男子昨晚從中港澳返國，搭乘防疫計程車回到雲林縣，卻未返家入住其他地方，今天早上還到電信行辦理手機，林男被尋獲後，民政處安置他到防疫旅館，將依法開罰。

雲林縣民政處副處長陳良駿接受電訪時證實有居家檢疫者未遵守規定，且居住地轉移未通報相關單位，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定開罰新台幣10萬元至100萬元罰鍰。

陳良駿指出，林姓男子昨晚從中港澳疫區返國，搭乘防疫計程車回到雲林縣，他未返回住所，反而是投宿在外，有旅館業者聽聞他從疫區回來，拒絕入住。

林姓男子今天早上到某電信行辦理手機業務，他自行向店家坦言剛從疫區回來，剛好在店內消費的人聽到立刻跟警方報案。

警方趕到電信行時，林姓男子已不知去向，立刻啟動線上尋人，也通報衛生等單位，民政處人員今天中午將林姓男子安置到防疫旅館。

陳良駿表示，民政處已掌握林姓男子從返國後到今天中午入住防疫旅館間所接觸的人，請通知相關人員做好自主管理。

雲林縣衛生局長曾春美呼籲，返台民眾除了確實填報入境健康聲明暨居家檢疫通知書外，務必遵守居家檢疫的規定，如有發燒、咳嗽等症狀，請主動告知檢疫人員並配合相關檢疫措施。

居家檢疫 衛生局 計程車

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