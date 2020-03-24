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防堵疫情 大林慈濟醫院暫停普通病房探病
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣大林慈濟醫院日前公告，明天起內、外、小兒加護病房每天開放半小時探病，但僅限一人，一般病房、呼吸照護中心與呼吸照護病房全面暫停探病，院方提醒民眾務必留意。
大林慈濟醫院表示，在防疫優先與關懷等考量下，暫停醫療志工服務，並由同仁協力分擔，即日起民眾如想進醫院看病或探病，必須攜帶健保卡或身分證，入院時依序插卡進行身分與旅遊史等查核，確認無虞才能進入。
大林慈濟醫院提醒，大門開放時間為周一至周五上午6點45分至晚上21點，假日則為上午7點50分至下午17點40分，地下停車場則僅限平日，開放時間為上午7點50分至下午17點40分。
大林慈濟醫院也感謝高雄慈濟志工日前贈送自製的2千個拋棄式面罩，防疫物資採購不易，志工捐贈的口罩可阻擋飛沫的噴濺，讓醫療團隊振奮不已。
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