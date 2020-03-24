快訊

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防堵疫情 大林慈濟醫院暫停普通病房探病

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院感謝高雄慈濟志工贈送自製的兩千個拋棄式面罩，一解防疫物資不足的燃眉之急。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院感謝高雄慈濟志工贈送自製的兩千個拋棄式面罩，一解防疫物資不足的燃眉之急。圖／大林慈濟醫院提供

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣大林慈濟醫院日前公告，明天起內、外、小兒加護病房每天開放半小時探病，但僅限一人，一般病房、呼吸照護中心與呼吸照護病房全面暫停探病，院方提醒民眾務必留意。

大林慈濟醫院表示，在防疫優先與關懷等考量下，暫停醫療志工服務，並由同仁協力分擔，即日起民眾如想進醫院看病或探病，必須攜帶健保卡或身分證，入院時依序插卡進行身分與旅遊史等查核，確認無虞才能進入。

大林慈濟醫院提醒，大門開放時間為周一至周五上午6點45分至晚上21點，假日則為上午7點50分至下午17點40分，地下停車場則僅限平日，開放時間為上午7點50分至下午17點40分。

大林慈濟醫院也感謝高雄慈濟志工日前贈送自製的2千個拋棄式面罩，防疫物資採購不易，志工捐贈的口罩可阻擋飛沫的噴濺，讓醫療團隊振奮不已。

慈濟 健保卡 新冠肺炎

延伸閱讀

澎湖防疫新創舉 旅客須接受查旅遊史才能入境

義大護理之家今天起禁探病 三醫院探病管制明起趨嚴

疫情嚴峻 麻豆新樓醫院24日起一般病房全面禁止探病

桃園、宜蘭、高雄長照機構禁止探視

相關新聞

台南麻豆3家娛樂場所因警方「道德勸說」停業配合防疫

新冠肺炎疫情蔓延，麻豆警分局為避免轄區封閉式、人潮易聚集或不易掌控進出對象的娛樂場所引發群聚感染，形成防疫破口，對轄內娛...

響應關燈1小時活動 台南可省5萬度電

台南市政府響應3月28日國際關燈日「地球一小時（Earth Hour）」活動，舉辦「節電idea」抽獎活動，線上串連市民...

亡羊補牢開居家檢疫通知書 謝龍介：防破口不能有疏失

台南市一名留學加拿大的學生，返國後以居家檢疫5天，經然區公所沒人打電話關懷，被擔心出現防疫破口。北區區長李皇興說，已請衛...

黃偉哲防疫表現 台南市民滿意度84.15%

根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲在防範新冠肺炎疫情上，有超過84％台南市民表示滿意，對於他1年多來的整體施政表現有83％...

防堵疫情 大林慈濟醫院暫停普通病房探病

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣大林慈濟醫院日前公告，明天起內、外、小兒加護病房每天開放半小時探病，但僅限一人，一般病房、呼吸照...

防疫出現破口？ 留學生回國5日無人聞問

台南市北區1名留學生20日自加拿大返台，居家檢疫中，卻無人聞問，毫無監控行動，不怕他會趴趴走。家長覺得奇怪，向市議員謝龍...

仁義潭水庫蓄水量數十年最低？自來水公司：供水沒問題

嘉義市一名大學教授今天向本報反映，蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量是數十年來最低，很擔憂供水問題，但自來水公司第五區管理處副處長...

影／咖啡業者暖心小站親手沖 雲林台大咖啡飄香傳滿愛

雲林古坑TGC精品咖啡業者徐飴鴻為向前線防疫醫護致敬，今天在台大醫院雲林分院外設置「暖心咖啡小站」，由專人手沖咖啡慰勞醫...

台南後壁區玉米鉻汙染？ 檢驗結果符合標準：可採收了

台南社大上月間追蹤後壁區1處11年遭鉻汙染的農田，發現有部分玉米枯死，懷疑遭鉻汙染。經環保局、農業局採樣送檢，都符合標準...

居家檢疫別想再偷跑！首創升級版追蹤手環問世

「只要你離家一步馬上出現警報！」在經濟部工業局協助下，台灣隊防疫追蹤再升級，由台灣智慧時尚公司研發成功的升級版今天問世，...

台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽...

台南防疫再升級！住宿型社福機構暫停訪視到4月底

新冠肺炎疫情延燒，台南市繼79家護理之家在4月底前全面禁止訪視，南市社會局今天也宣布138家住宿型社福機構即日起到4月3...

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。