仁義潭水庫蓄水量數十年最低？自來水公司：供水沒問題

嘉義市一名大學教授今天向本報反映，蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量是數十年來最低，很擔憂供水問題，但自來水公司第五區管理處副處長張煥獎表示，仁義潭水庫近日將進行邊坡培厚工程，因此將水位降低，但兩個水庫的平均蓄水量仍維持35.61％，供水沒問題，也並非歷年最低，請民眾不要恐慌。

該名大學教授說，第一次見到水位降得這麼嚴重，希望透過本報呼籲民眾節約用水，包括洗車、澆花都要減少。另名嘉義市民則說，最近疫情延燒，大家都需要勤洗手，看到水位降低，很擔心供水有問題。

張煥獎指出，將在仁義潭水庫西山脊上游及下游進行工程，必須先將水位降低，才能讓工程人員進駐施工，主要培厚邊坡，讓水庫的結構更扎實，雖然目前是枯水期，但為水庫的永續經營，仍有必要執行工程。

他說，目前仁義潭水庫蓄水量807萬噸，比往常約少80萬噸，因此民眾看起來會覺得蓄水量較低，但配合水利署調控，蓄水率仍有32%，近日將水引流到蘭潭水庫後，蘭潭水庫蓄水量400多萬立方公尺，蓄水率有47.8％。

「供水沒問題」他說，仁義潭水庫主要是供給公園淨水廠，蘭潭水庫則供給水上、蘭潭淨水廠，3個淨水廠可互相調度供水，往年枯水期大約在5月就會結束，屆時蓄水量可恢復到7成以上，但民眾目前仍要節約用水，愛惜水資源。