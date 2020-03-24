獼猴危害農產作物 林務局今辦副產品分收價金免收申請

嘉義縣山區常有獼猴危害作物，導致農民承租的國有林地沒有果實及竹筍等副產物收成，立法委員陳明文接獲農民陳情，希望可以免除副產物價金分收，今天與林務局嘉義林區管理處，至嘉義縣竹崎鄉金獅村辦理副產物分收價金免收申請，今天約有78位農民到場申請。

嘉義林管處表示，副產物分收價金開徵時間為每年5月1日至30日，根據前一年的結實率、採收率等資料計算後收租金，當年副產物歉收或是不採收可攜帶契約書、個人印章向林務局嘉義林管處或是工作站提出申請。

嘉義林管處會再派巡視員現場察看，確認後就不會開徵當年度的副產物分收價金，但如果農民確實有採收副產物，繳費通知書會寄到農民的住所，請林農於期限繳納。

陳明文服務團隊表示，嘉義縣山區包含阿里山鄉、番路鄉、梅山鄉、中埔鄉、竹崎鄉及大埔鄉農友近幾年常受獼猴影響，陳明文要求林務局就受損地區應同意免除副產物價金分收，並應主動辦理相關作業。

陳明文服務團隊表示，為方便路途遙遠的農友，奮起湖工作站本月27日上午9點也將到竹崎鄉文峰社區活動加辦第二場申請服務作業，鄰近受有獼猴損害農民，可以到場辦理。

嘉義林管處表示，副產物分收價金開徵時間為每年5月1日至30日，根據前一年的結實率、採收率等資料計算後收副產物價金，如果承租人當年副產物歉收或是不採收可攜帶契約書、個人印章向林務局嘉義林管處或是工作站提出申請。