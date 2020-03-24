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台南麻豆3家娛樂場所因警方「道德勸說」停業配合防疫
新冠肺炎疫情蔓延，麻豆警分局為避免轄區封閉式、人潮易聚集或不易掌控進出對象的娛樂場所引發群聚感染，形成防疫破口，對轄內娛樂場業者「道德勸說」，共有「○○練歌場」等3家業者同意停業至疫情趨緩。麻豆分局表示，將持續輔導仍在營業的業者加入自主停業，共同對抗新冠肺炎的肆虐。
分局長楊慶裕表示，近期新冠肺炎確診者病例數不斷升高，政府呼籲大眾避免至封閉式人潮易聚集場所，視聽歌唱等娛樂場所顧客來自四面八方，身分難以掌握，如果有居家檢疫、居家隔離者，更甚者有確診患者進入消費，造成群聚感染，成為防疫破口，業者易成為社會大眾指責對象，所以希望業者善盡社會責任，在疫情未見趨緩下顧及員工與消費者健康，維護公共利益，響應政府防疫政策，攜手渡過疫情難關。
楊慶裕說，市長黃偉哲表示境外移入病例越來越多，必須守住這波回國潮，應該在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施，避免造成社區群聚感染。
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