影／咖啡業者暖心小站親手沖 雲林台大咖啡飄香傳滿愛

雲林古坑TGC精品咖啡業者徐飴鴻為向前線防疫醫護致敬，今天在台大醫院雲林分院外設置「暖心咖啡小站」，由專人手沖咖啡慰勞醫護人員，雲林縣長張麗善也加碼贈送1500份手工蛋捲，雲林縣議員林岳璋也贈50套個人衛生用具，「疫中送暖」醫護人員揪感心。

疫情升溫，第一線防疫醫護人員十分辛勞，雲林古坑TGC精品咖啡公司負責人徐貽鴻今天在台大雲林分院前搭設帳棚，設立暖心咖啡小站，香噴噴的手中咖啡喝免驚，他親率多名員工現沖咖啡，吸引不少醫護人員忙中抽空來品喫咖啡，稍作小憩，也感謝業者貼心送暖。

徐貽鴻說，新冠肺炎疫情嚴峻，每天站在最前線的醫護人員最辛苦，是防疫台灣隊的重要成員，需要大家好好疼惜，希望一杯熱咖啡能稍稍緩解醫護人員的辛勞，預計至少送出1500杯。

雲林縣長張麗善除感謝咖啡老闆的暖心咖啡，也加碼送來1500份蛋捲，「咖啡配蛋捲」讓醫護人員甜在心頭，林岳璋也送來50套個人衛生用品包括毛巾、肥皂、牙刷等，提供臨時入住來不及準備盥洗用具的檢疫民眾使用。