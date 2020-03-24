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響應關燈1小時活動 台南可省5萬度電
台南市政府響應3月28日國際關燈日「地球一小時（Earth Hour）」活動，舉辦「節電idea」抽獎活動，線上串連市民，一起以行動愛地球。
環保局表示，網友只要前往「台南市政府環境保護局」臉書粉絲專頁專屬貼文按讚分享，在留言處標註兩名朋友，留下個人的節能減碳好方法，並上傳相關照片，就有機會獲得遠百500元商品禮券 (即日起至3月28日中午12時止)，有關抽獎活動辦法及其他相關資訊，請洽臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tnepb100/）。
市長黃偉哲表示，地球1小時活動是由世界自然基金會WWF，於2007年在澳洲雪梨發起，是國際最具影響力的環保倡議活動，目前全球有188個國家及區域、超過1萬8000多個世界地標一同響應，具節能減碳教育意義。
環保局邀請市民於3月28日當天晚上8點30分至9點30分，關上不必要的燈，並呼籲商家關閉建物裝飾燈、招牌燈及非主要照明設備，藉由實際行動響應關燈1小時，節能減碳愛地球。
環保局長謝世傑說，每人每關1盞螢光燈具1小時，就可省0.08度電；全市響應關燈1小時，可節省超過5萬度用電、減少29公噸二氧化碳排放。
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