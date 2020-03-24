台南後壁區玉米鉻汙染？ 檢驗結果符合標準：可採收了

台南社大上月間追蹤後壁區1處11年遭鉻汙染的農田，發現有部分玉米枯死，懷疑遭鉻汙染。經環保局、農業局採樣送檢，都符合標準，未受汙染，農民可採收這些玉米。

台南市環保局表示，已針對玉米田原生土壤、民井、地表水及爐渣石粒執行採樣檢驗，分析數據結果皆低於相關標準；另農業局也針對農作物 (玉米)採樣檢驗，分析結果都符合國際及我國食品要。

環保局表示，經檢驗原生土壤重金屬鉻值最高每公斤54.6毫克、鎳值最高每公斤30.1豪可，遠低於土壤汙染管制標準的鉻每公斤250毫克、鎳每公斤200毫克，以及土壤汙染監測標準鉻每公斤175毫克、鎳每公斤130毫克。民井地下水重金屬鉻值最高每公升0.003毫克、鎳值最高每公升0.025毫克，也都低於地下水汙染管制標準和監測標準。地表水數值經比對地面水體分類及水質標準，水質也無異常。

農業局指出，玉米採樣檢驗結果，也都符合國際及我國食品要求，已通知農民可照常執行農作物採收作業，日後將會依農糧署農作物重金屬等汙染監測管制作業程序辦理追蹤4次。

台南後壁鄉嘉田村一處農地11年前收到鉻汙染，被列為汙染控制場址，但解除管制後，台南社大上月間發現農民種植的玉米枯死或生長不良，經檢測，鉻含量最高超過3300毫克，要求市府重新整治並檢測玉米是否安全。