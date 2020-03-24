嘉市府洽公實名制 清明連假納骨塔禁止入內祭拜
因應新冠肺炎疫情，嘉義市長黃敏惠今天宣布，嘉義市政府自明天起實施各辦公單位民眾洽公實名制，清明連續假期4月2日到5日市立納骨塔禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀。
嘉義市政府公告，從明天起進入市府洽公，除了於市府入口處需要量體溫、乾洗手之外，更將採取實名制，由各辦公單位登記洽公民眾的姓名、聯絡電話、進入市府的時間等。
另外，自3月中開始宣導與呼籲分流祭祖，今天再宣布清明連續假期4月2日到5日市立納骨塔禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀。
黃敏惠也呼籲，居家檢疫與居家隔離是非常重要的，好好照顧自己就是照顧這個城市，利人又利己。
嘉義市府為配合防疫工作並讓民眾安心，原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚活動都延期辦理。
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