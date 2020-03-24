台南柚花盛開農民擔心產銷 黃偉哲要求農業局隨時留意
台南麻豆文旦許多果園今年比去年早半個多月開花，因花期沒有風雨，花開時多伴有柚葉，柚農預估今年將豐收，不少對去年的「文旦之亂」記憶猶新，擔心產量過剩影響柚價。市長黃偉哲表示，已交代農業局密切注意文旦各階段產銷狀況，只要農民需要協助，務必即時出手。
麻豆文旦去年花期較晚，三月中旬果樹才陸續開花，因遇到立委補選「麻豆文旦之亂」爭議，許多柚農直到4月初見花終於盛開，才放下擔憂，去年文旦產量比往年均量僅少5％。
不過今年麻豆不少文旦提早在1月就開花，有的柚園2月才開花，李姓柚農說，今年柚園開花率不一，他的文旦花況不差，月底花期結束將陸續結實、自然落果，約5月中可以看著果率推估，雖然未來幾個月天氣狀況難以預料，他相信產量可望比往年高出許多。
台南區農業改良場表示，因去年底、今年春節都有明顯降雨，今年春天氣溫回暖，文旦樹比去年早開花，柚花3月中盛開比去年提早約20天。結果後還要經過兩次自然落果，約5月中才能看出今年文旦著果率、預估產量。
台南麻豆種植文旦面積超過850公頃，下營區栽種面積約130公頃次之，台南文旦的年產值超過10億元。
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