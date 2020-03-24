台南5萬張愛家卡傳遞幸福 疫情快點遠離

台南市家庭教育中心結合母親節及5月15日國際家庭日理念，與台南郵局共辦「感謝郵您－愛家傳真情」活動。由家庭教育中心提供5萬張祝福卡片，採統一收件免費投遞服務，鼓勵市民與學童透過文字，書寫，將內心的祝福話語傳遞給家人；特別是疫情當下，更需彼此祝福與關懷，讓疫情早日遠離。

「感謝郵您-愛家傳真情」活動已邁入第9年，每年都反應熱烈。去年東山國小學生小妤在卡片上寫著「親愛的媽媽，今天是母親節，謝謝您生下我，把我照顧得這麼好；您不但要工作、要照顧我，而且，當我無聊時，您陪我玩；當我難過時，您安慰我。媽媽，您是世界上最好的媽媽，我愛您！敬祝母親節快樂！永遠美麗健康！I love you, Mom.This is for you.Happy Mother's Day！」

收到卡片的媽媽開心又感動，只差沒哭出來。市長黃偉哲表示，自從通訊媒體發達，越來越少人會提筆書寫信，希望藉由這項活動讓學童透過手寫卡片，表達對家人內心的感謝，讓收到卡片的家人心裡充滿溫暖又踏實的幸福感。