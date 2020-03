台南5萬張愛家卡傳遞幸福 疫情快點遠離

台南市家庭教育中心結合母親節及5月15日國際家庭日理念,與台南郵局共辦「感謝郵您-愛家傳真情」活動。由家庭教育中心提供5萬張祝福卡片,採統一收件免費投遞服務,鼓勵市民與學童透過文字,書寫,將內心的祝福話語傳遞給家人;特別是疫情當下,更需彼此祝福與關懷,讓疫情早日遠離。

「感謝郵您-愛家傳真情」活動已邁入第9年,每年都反應熱烈。去年東山國小學生小妤在卡片上寫著「親愛的媽媽,今天是母親節,謝謝您生下我,把我照顧得這麼好;您不但要工作、要照顧我,而且,當我無聊時,您陪我玩;當我難過時,您安慰我。媽媽,您是世界上最好的媽媽,我愛您!敬祝母親節快樂!永遠美麗健康!I love you, Mom.This is for you.Happy Mother's Day!」

收到卡片的媽媽開心又感動,只差沒哭出來。市長黃偉哲表示,自從通訊媒體發達,越來越少人會提筆書寫信,希望藉由這項活動讓學童透過手寫卡片,表達對家人內心的感謝,讓收到卡片的家人心裡充滿溫暖又踏實的幸福感。