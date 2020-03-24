為醫護人員打氣 南市烹飪商業同業公會柳奇贈餐飲

台南市烹飪商業同業公會感謝醫護人員日來抗疫辛勞，今前往柳營奇美醫院，贈送自產餐飲、點心、禮券表達感謝之意，也籲請全民配合政府防疫，一起度過當前考驗。

台南市烹飪商業同業公會理事長李日東、副理事長王錦東等人表示，在這疫情嚴峻非常時期，醫護人員勇敢肩負著守護國人健康重責大任，公會會員們用心做好每一份餐飲，向所有醫護人員致敬。同時認為公益活動要不間斷持續進行，將集結愈多台南在地業者投入，當醫護人員後盾。

柳營奇美醫院副院長陳志州表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，院方全力配合中央流行疫情指揮中心政策，落實防疫工作，守護醫院員工及民眾健康。感謝台南市烹飪公會肯定同仁員工防疫期間辛苦努力及團結合作，會更有信心和體力，為守護民眾的健康來打拚。

陳志州也呼籲鄉親，防疫期間，記得勤洗手，減少出入人潮擁擠場所，非必要應盡可能避免到醫院探病，多利用電話或視訊來表達關心，共同維護病人及訪客的健康與安全。