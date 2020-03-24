台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽公的櫃台將統一集中在市政大樓1樓聯合服務中心及外側東哲廳，進出行政大樓採實名登記，並另設外送交貨區等管制措施，市府提醒民眾留意配合。

台南市長黃偉哲今天主持新冠肺炎一級指揮中心會議，指示各局處積極掌控疫情發展現況，加強警覺、超前部署，以面對隨時的疫情變化。他表示，防疫期間政府機關不能癱瘓，要求永華市政中心從3月25到27日進行3天的防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練。

演練期間，洽公的民眾必須配合到南島路聯合服務中心櫃台，「實名」登記並留下聯絡方式後，在洽公等候區（原萊爾富超商休憩區）等候。受邀開會者必須攜帶開會通知單，或有其他特殊事由要進入市政大樓也需攜帶佐證證件，在洽公區「實名」登記。

3月25到3月27日永華市政中心統一受理民眾洽公地點，包括工務局養護科設服務櫃台、東哲廳設經發局服務櫃台、聯合服務中心增設教育、勞工、社會、農業、民政、都發局等櫃台。

永華市政中心的前後門量體溫站前設置「物流交換區」，外送物品或餐飲統一在該處領取，禁止進入市政大樓。

黃偉哲呼籲，市民可多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，民眾若有防疫相關問題可撥打台南市防疫專線（06）2880180。