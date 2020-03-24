快訊

清大26名師生與新冠肺炎確診個案接觸 20門課改線上遠距教學

曾獲諾貝爾和平獎！芬蘭前總統阿赫蒂薩里確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府明天起連續3天，模擬演練統一洽公、管制進出、實名登記。圖／本報資料照片
台南市政府明天起連續3天，模擬演練統一洽公、管制進出、實名登記。圖／本報資料照片

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽公的櫃台將統一集中在市政大樓1樓聯合服務中心及外側東哲廳，進出行政大樓採實名登記，並另設外送交貨區等管制措施，市府提醒民眾留意配合。

台南市長黃偉哲今天主持新冠肺炎一級指揮中心會議，指示各局處積極掌控疫情發展現況，加強警覺、超前部署，以面對隨時的疫情變化。他表示，防疫期間政府機關不能癱瘓，要求永華市政中心從3月25到27日進行3天的防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練。

演練期間，洽公的民眾必須配合到南島路聯合服務中心櫃台，「實名」登記並留下聯絡方式後，在洽公等候區（原萊爾富超商休憩區）等候。受邀開會者必須攜帶開會通知單，或有其他特殊事由要進入市政大樓也需攜帶佐證證件，在洽公區「實名」登記。

3月25到3月27日永華市政中心統一受理民眾洽公地點，包括工務局養護科設服務櫃台、東哲廳設經發局服務櫃台、聯合服務中心增設教育、勞工、社會、農業、民政、都發局等櫃台。

永華市政中心的前後門量體溫站前設置「物流交換區」，外送物品或餐飲統一在該處領取，禁止進入市政大樓。

黃偉哲呼籲，市民可多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，民眾若有防疫相關問題可撥打台南市防疫專線（06）2880180。

新冠肺炎 疫情 黃偉哲

延伸閱讀

母親節前愛家傳真情 台南5萬張祝福卡片免費寄送

影／助防疫 學甲扶輪社贈藥皂逾5千塊22校受惠

台南線上申貸 助企業度難關

防疫紓困設線上平台 協助業者申貸及利息補貼申請

相關新聞

追螢族注意！台南民間賞螢喊卡 梅嶺賞螢季不開接駁車

每年4月，台南有三大賞螢熱點，除市府和楠西區公所共同主辦的楠西梅嶺賞螢季，還有南化關山社區及白河南寮社區所舉辦的賞螢季，...

老翁飼養40公斤山豬偷跑出門亂竄 警民協力壓制捉山豬

嘉義縣中埔鄉隆興村70餘歲陳姓男子飼養的一頭山豬日前趁豬舍圍籬沒關緊偷跑出來，警方於巡邏期間發現路面一隻山豬在中埔鄉隆興...

台南後壁區玉米鉻汙染？ 檢驗結果符合標準：可採收了

台南社大上月間追蹤後壁區1處11年遭鉻汙染的農田，發現有部分玉米枯死，懷疑遭鉻汙染。經環保局、農業局採樣送檢，都符合標準...

居家檢疫別想再偷跑！首創升級版追蹤手環問世

「只要你離家一步馬上出現警報！」在經濟部工業局協助下，台灣隊防疫追蹤再升級，由台灣智慧時尚公司研發成功的升級版今天問世，...

台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽...

台南防疫再升級！住宿型社福機構暫停訪視到4月底

新冠肺炎疫情延燒，台南市繼79家護理之家在4月底前全面禁止訪視，南市社會局今天也宣布138家住宿型社福機構即日起到4月3...

中華醫大花旗木爆量盛開 校長趁機扮網紅宣傳賞花防疫

中華醫事科大認養的「華醫湖」畔數以百計花旗木花開滿枝頭，校長曾信超趁機扮起網紅導覽湖畔的花旗木步道，宣傳到戶外散步賞花有...

疫情緊張！台南清明禁入納骨塔 擋不住提前祭拜人潮

因應新冠肺炎疫情，台南市政府民政局祭出封塔政策，清明連假4天，全市33座公家靈骨塔將管制進出，民眾只能在塔外擺供桌祭拜，...

她讓小漁村「漁網提袋」翻紅變時尚 創下單日賣出百個

今年41歲，曾在鞋廠擔任製版師的施靖雯，在勞動部雲嘉南分署台南就業中心推介到台南七股三股社區擔任多元就業計畫人員，她運用...

嘉義醫院讓婦人不再「肝苦」 花椰菜表達無限感激

衛福部嘉義醫院配合衛福部肝炎防治計畫，去年在嘉義縣新港鄉開辦「Ｃ型肝炎特別門診」，由副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典領軍，一...

黃敏惠向陳時中提3項訴求 盼團結戰勝病毒

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午與全國22個縣市首長同步開防疫會議，嘉義市長黃敏惠提出針對「防疫補償請領申請資格...

嘉市國民黨黨產逾300筆？ 綠委促查

民進黨立委王美惠昨天在立法院質詢時說，國民黨在嘉義市的黨產土地依地號估算超過300筆，其中精華地段文化路，中影就持有將近560坪土地，希望盡速追查合法性。行政院不當黨產處理委員會主任委員林峯正回應，已經積極追查。

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

疫情緊張！台南清明禁入納骨塔 擋不住提前祭拜人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。