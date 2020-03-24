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台南防疫再升級！住宿型社福機構暫停訪視到4月底
新冠肺炎疫情延燒，台南市繼79家護理之家在4月底前全面禁止訪視，南市社會局今天也宣布138家住宿型社福機構即日起到4月30日都暫停家屬及訪客探視，以全面防堵疫情傳播。
社會局指出，住宿式機構因服務對象多為年長且免疫力較低的長輩，以及患有多重性疾病的身障者，為感染併發重症的高危險群，因此更須嚴防群聚感染事件發生。在無法全面掌握訪客接觸對象及旅遊史的情況下，避免「探訪」成機構防疫破口，即日起轄內115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構，暫停家屬及訪客探視；若有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區的獨立、通風良好會客處，降低感染機率。
目前台南市老人安養護機構住民有4886人，住宿型身心障礙福利機構住民1198人、安置兒少64人，所有人員都需戴口罩、量體溫、手部消毒並填寫旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，以備必要時釐清傳染路徑及進行接觸者調查。
社會局也要求機構協助提供手機視訊，或在機構非照顧區的獨立且通風良好會客處或室外空間，提供電腦視訊，避免住民因家屬減少探視而焦慮，也能讓家屬即時了解被照顧者現況。
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