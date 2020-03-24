繼送咖啡及餐飲助防疫 異人館員工簽署6月底前不出國
新冠肺炎疫情嚴峻，近日境外移入案例大增，知名餐飲連鎖業者異人館，近日推動6月底前不出國助防疫，已獲得734名員工響應，希望各界一起響應，幫助政府降低疫情發生。
總部位於台南的異人館，全台共有31間直營門市，為感謝第一線抗疫醫護人員，本月起陸續分別準備各100杯咖啡贈至澄清醫院中港分院、台南市立醫院，旗下品牌!’M COFFEE也準備100杯咖啡贈至台南奇美醫院，先前也致贈逾100份餐盒，感謝口罩大廠康那香實業員工辛勞趕工。
「希望發揮企業應盡的社會照顧責任。」異人館總經理林岡立表示，防疫是目前台灣首要任務，當台灣內部已獲得妥善控制時，更不該讓境外移入案例持續發生，而餐飲業有著自我管理使命感，希望以企業自願性承諾不出國方式，將防疫觀念帶給企業內部夥伴，734名員工已全簽署6月底不出國承諾。
他說，部分消費者日來對店內用餐有所顧慮，異人館也推出外送餐盒，規劃99元起人氣丼飯系列、220元起精緻餐盒系列餐點，並已著手開發線上訂購餐盒網站，預計在近期上線，讓消費者即使不出門，透過網站也能享受美味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言