中華醫大花旗木爆量盛開 校長趁機扮網紅宣傳賞花防疫

中華醫事科大認養的「華醫湖」畔數以百計花旗木花開滿枝頭，校長曾信超趁機扮起網紅導覽湖畔的花旗木步道，宣傳到戶外散步賞花有益身心又能防疫。

中華醫事科技大學認養校園邊的「華醫湖」（仁德滯洪池）湖畔花旗木紛紛開滿桃紅色花朵，有如天然大花傘，吸引許多民眾到湖畔賞花拍照。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，許多室內活動暫停，戶外空曠地點曬曬太陽兼賞花，成了民眾休閒選擇，華醫湖畔許多民眾賞花兼散步，花下拍照留影。

曾信超校長表示，中華醫大104年認養仁德滯洪池，並與水利署等單位合作，沿著環湖道路種植千株紅花風鈴木，另有一條300公尺的湖畔道路則栽植100多株花旗木，打造華醫湖成為師生休閒散步的後花園，也期盼為台南市創造另一個賞花休憩的據點，每到春天，師生密切注意花期盛開景況。

曾信超說，受連續幾次颱風淹水影響，紅花風鈴木種植至今開花較為零散，倒是花旗木「很給面子」，每年的3、4月間桃紅色的花朵綻滿枝椏，「就像個美麗的約定」，目前湖畔的花旗木也紛紛綻放美麗的花朵，盛情迎接賞花人士。