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中華醫大花旗木爆量盛開 校長趁機扮網紅宣傳賞花防疫
中華醫事科大認養的「華醫湖」畔數以百計花旗木花開滿枝頭，校長曾信超趁機扮起網紅導覽湖畔的花旗木步道，宣傳到戶外散步賞花有益身心又能防疫。
中華醫事科技大學認養校園邊的「華醫湖」（仁德滯洪池）湖畔花旗木紛紛開滿桃紅色花朵，有如天然大花傘，吸引許多民眾到湖畔賞花拍照。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，許多室內活動暫停，戶外空曠地點曬曬太陽兼賞花，成了民眾休閒選擇，華醫湖畔許多民眾賞花兼散步，花下拍照留影。
曾信超校長表示，中華醫大104年認養仁德滯洪池，並與水利署等單位合作，沿著環湖道路種植千株紅花風鈴木，另有一條300公尺的湖畔道路則栽植100多株花旗木，打造華醫湖成為師生休閒散步的後花園，也期盼為台南市創造另一個賞花休憩的據點，每到春天，師生密切注意花期盛開景況。
曾信超說，受連續幾次颱風淹水影響，紅花風鈴木種植至今開花較為零散，倒是花旗木「很給面子」，每年的3、4月間桃紅色的花朵綻滿枝椏，「就像個美麗的約定」，目前湖畔的花旗木也紛紛綻放美麗的花朵，盛情迎接賞花人士。
校方表示，正值防疫期間校園管制進出，提醒民眾要到華醫湖賞花須從民安路橋邊小路轉入或改由仁德交流道旁的堤岸道路進入仁德滯洪池。俗稱泰國櫻花的花旗木，花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，花期為每年3、4月間長達一個半月。
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