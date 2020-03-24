快訊

允許追蹤用戶手機定位？以色列防疫緊急法案惹議

武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

嘉義市運動會、兒童節、青年節等活動 都因疫情延期

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市運動會的聖火傳遞是每年必辦盛事，嘉義市府因應疫情，運動會延期。圖／嘉義市府提供
嘉義市運動會的聖火傳遞是每年必辦盛事，嘉義市府因應疫情，運動會延期。圖／嘉義市府提供

新冠肺炎延燒，嘉義市政府教育處今天指出，原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚等活動，都延期辦理，希望落實防疫。

市府教育處長林立生說，原規畫4月7日至13日舉辦嘉義市運動會，為避免造成選手、家長和市民擔憂，原已取消開閉幕典禮，並縮小聖火傳遞的規模，因近日疫情升溫，市府決議延後，預計下半年度的中小學聯合運動會合併辦理。

他說，3月28日青年節與4月2日兒童節活動，分別有約150人及450人參與，原本也已因應疫情調整至戶外辦理，並管制出入口量體溫、消毒防疫，且兒童節表揚活動僅開放一名家長陪同，但審酌目前疫情尚未趨緩，兩項活動也延期舉辦，獎項由各校另擇期校內領獎。

疫情 嘉義 兒童節

延伸閱讀

嘉市國民黨黨產逾300筆？ 綠委促查

兒童節送好禮 羅東發放防疫包

指國民黨嘉市黨產超過300筆 黨員拜託王美惠幫忙找

肺炎疫情升溫！三款超前部署兒童保單 另類兒童節禮物

相關新聞

追螢族注意！台南民間賞螢喊卡 梅嶺賞螢季不開接駁車

每年4月，台南有三大賞螢熱點，除市府和楠西區公所共同主辦的楠西梅嶺賞螢季，還有南化關山社區及白河南寮社區所舉辦的賞螢季，...

老翁飼養40公斤山豬偷跑出門亂竄 警民協力壓制捉山豬

嘉義縣中埔鄉隆興村70餘歲陳姓男子飼養的一頭山豬日前趁豬舍圍籬沒關緊偷跑出來，警方於巡邏期間發現路面一隻山豬在中埔鄉隆興...

台南市政府明起3天演練 民眾統一洽公、實名登記

因應疫情日趨嚴峻，台南市政府明天起到27日，將在永華市政中心進行新冠肺炎防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽...

台南防疫再升級！住宿型社福機構暫停訪視到4月底

新冠肺炎疫情延燒，台南市繼79家護理之家在4月底前全面禁止訪視，南市社會局今天也宣布138家住宿型社福機構即日起到4月3...

中華醫大花旗木爆量盛開 校長趁機扮網紅宣傳賞花防疫

中華醫事科大認養的「華醫湖」畔數以百計花旗木花開滿枝頭，校長曾信超趁機扮起網紅導覽湖畔的花旗木步道，宣傳到戶外散步賞花有...

疫情緊張！台南清明禁入納骨塔 擋不住提前祭拜人潮

因應新冠肺炎疫情，台南市政府民政局祭出封塔政策，清明連假4天，全市33座公家靈骨塔將管制進出，民眾只能在塔外擺供桌祭拜，...

她讓小漁村「漁網提袋」翻紅變時尚 創下單日賣出百個

今年41歲，曾在鞋廠擔任製版師的施靖雯，在勞動部雲嘉南分署台南就業中心推介到台南七股三股社區擔任多元就業計畫人員，她運用...

嘉義醫院讓婦人不再「肝苦」 花椰菜表達無限感激

衛福部嘉義醫院配合衛福部肝炎防治計畫，去年在嘉義縣新港鄉開辦「Ｃ型肝炎特別門診」，由副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典領軍，一...

黃敏惠向陳時中提3項訴求 盼團結戰勝病毒

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午與全國22個縣市首長同步開防疫會議，嘉義市長黃敏惠提出針對「防疫補償請領申請資格...

嘉市國民黨黨產逾300筆？ 綠委促查

民進黨立委王美惠昨天在立法院質詢時說，國民黨在嘉義市的黨產土地依地號估算超過300筆，其中精華地段文化路，中影就持有將近560坪土地，希望盡速追查合法性。行政院不當黨產處理委員會主任委員林峯正回應，已經積極追查。

手機科技／耐心教…長者手機一指搞定

成功大學工程科學所畢業的黃翎葳在救國團、台南社區大學及高中從事資訊教學10多年，也指導銀髮族使用智慧型手機及電腦運用，她說，指導銀髮族要有耐心，讓長者摸索熟悉手機上的相關圖示及功能等，「一指搞定」讓生活更加便利。

斗南火車站難停車 增建停車場

斗南鎮火車站前停車一位難求，雲林縣府與斗南鎮公所透過斗南火車站璀璨之心計畫改善停車問題，其中停四停車場改善工程決標，預計6月完工增加59格停車格、無障礙停車格及婦幼停車格各2格。

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

勸辛龍放手？ 柯文哲未答快步參加防疫視訊會議

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。