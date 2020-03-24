嘉義市運動會、兒童節、青年節等活動 都因疫情延期
新冠肺炎延燒，嘉義市政府教育處今天指出，原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚等活動，都延期辦理，希望落實防疫。
市府教育處長林立生說，原規畫4月7日至13日舉辦嘉義市運動會，為避免造成選手、家長和市民擔憂，原已取消開閉幕典禮，並縮小聖火傳遞的規模，因近日疫情升溫，市府決議延後，預計下半年度的中小學聯合運動會合併辦理。
他說，3月28日青年節與4月2日兒童節活動，分別有約150人及450人參與，原本也已因應疫情調整至戶外辦理，並管制出入口量體溫、消毒防疫，且兒童節表揚活動僅開放一名家長陪同，但審酌目前疫情尚未趨緩，兩項活動也延期舉辦，獎項由各校另擇期校內領獎。
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