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疫情衝擊農民滯銷 農糧署收購蔬菜慰勞國軍學校

中央社 / 雲林縣24日電

農糧署為減緩新冠肺炎疫情對蔬菜消費衝擊，提出3項振興措施，16日起為慈善團體、國軍、學校午餐及長青食堂加菜，今天並向農民收購近10公噸蔬菜，提供慈善團體食用。

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾減少群聚用餐，為減緩短期葉菜類產銷問題，農糧署提出為慈善團體、國軍、學校午餐及長青食堂加菜等3項振興措施。

農糧署執行短期葉菜類相關輔導措施邁入第2週，農糧署長胡忠一今天到雲林縣二崙鄉視察，關心短期葉菜類配送情形，胡忠一和農民、慈善機構人員挽起袖子齊力將菠菜、青江菜等菜搬上貨車，象徵中央、地方齊心合作，穩定農業產銷及價格。

農糧署今天向農民收購近9800公斤蔬菜，提供彰化縣社會福利教育發展協會等10家慈善團體食用。

胡忠一接受媒體聯訪時指出，依據台北果菜市場價格，青江菜和菠菜每公斤均價新台幣16元，價格較往年同期高。雲林縣農民廖怡婷坦言，振興措施確實穩定蔬菜價格。

農糧署表示，會依鄰近縣市的20處慈善團體需求及所在地點分配，蔬菜需求量每週約1萬1760公斤；另將不定期贈送當季蔬菜給國軍，同時補助雲林縣政府推動學校午餐及長青食堂加菜，預估每週約供應2萬公斤。

農糧署 農民 國軍

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