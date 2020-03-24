台南自駕公車 預定下半年上路

台南市政府今天宣布，台南自駕公車預定今年下半年上線，已規劃沙崙循環線及南科循環線2條示範路線，代表台南有能力規劃、測試、維修及整合自動駕駛車相關的供應鏈。

台南市已建置智慧交通中心，市府交通局長王銘德今天在市政會議上報告「台南市智慧交通推動成果與展望」；他表示，市府將運用智慧（Smart）、無縫（Seamless）、安全（Safe）、永續（Sustainable）及整合（Synergistic）等5S智慧交通系統策略，以整合交通數據及交通服務，帶來更大的便利。

他說，自駕公車實驗計畫已證明台南的智慧運輸，市府目前規劃2條示範路線，分別是沙崙循環線及南科循環線，前者預定經過沙崙國中小學、高鐵台南站、交通大學台南校區、綠能示範場域等；後者預定經過南科考古博物館、台積電、健康生活館、台糖南科站等。

王銘德同時提到當前台南市面臨的交通問題，包括道路狹窄、街廓過近、主要聯外道路不足等，台南每1000人車輛持有數排名全國前3名，但每1萬輛車擁有834個停車格，卻遠低於全國平均的1257格，偏遠地區公共運輸也供給不足。

台南市長黃偉哲則表示，智慧化交通不是用來取代人類管理，而是用來協助人類做更有效的判斷；台南建置智慧交通中心，目的是要改善城市交通，市府將整合停車、車流、號誌等，規劃以數據與市民感受為導向的交通政策。