追螢族注意！台南民間賞螢喊卡 梅嶺賞螢季不開接駁車

每年4月，台南有三大賞螢熱點，除市府和楠西區公所共同主辦的楠西梅嶺賞螢季，還有南化關山社區及白河南寮社區所舉辦的賞螢季，今年受到新冠肺炎疫情影響，後兩者已宣布取消不辦，也不建議民眾自行前往；官方的梅嶺賞螢季傾向照常舉行，但不辦開幕典禮也取消接駁車，遊客可自行前往，但會加強噴酒精消毒及交通疏導維護，梅嶺螢火蟲預訂4月中旬會進入大爆發，市府下周召開會議決定最後舉辦項目。

台南市楠西梅嶺賞螢季預定4月18日起為期3周，因新冠肺炎疫情延燒中，憂心群聚感染，地方原本有意取消，但有鑑於遊客還是會自行上山賞螢，不辦反而會大亂，也不利於防疫，觀光旅遊局表示，目前傾向辦理，祕書長下周會召集相關單位及楠西區公所開會，確認最後的細節。

楠西區長李鴻裕表示，今年賞螢季傾向取消接駁車，因有密閉空間以及人群排隊等擔心群聚等因素，但歡迎遊客自行前往，目前較擔心的是山上車位有限，重要路口交通紊亂及塞車等問題，這部分要協調玉井警分局協助，以及增加交通指揮的協勤人力，因賞螢是在戶外，只要不要太過於接近，歡迎遊客自由上山賞螢。

楠嶺梅農許鴻文也說，原本基於防疫賞螢季要取消，但民眾還是會上山追螢火蟲，取消接駁車等有疑慮的項目是對的，今年因梅花盛開及梅嶺古道紫牡丹等盛開，遊客比去年增加近五成，也可看出疫情升溫，很多人不到市區反而往郊外山上跑，今年氣候適宜雨水也不錯，預計梅嶺螢火蟲大爆發會在4月中旬，是台南最近且最容易親近的，賞螢步道也寬敞安全，很適合全家一起出遊。

觀旅局指出，台南白河南寮文化產業協會舉辦的賞螢季，已經宣布今年賞不舉辦賞螢活動，且基於維護自然生態也不開放；南化關山社區自辨的賞螢活動，今年也決定取消，當地賞螢區位在三縣界（已靠近高雄那瑪夏）山路遙遠及路況不是很好，無當地社區接駁也不鼓勵民眾自行前往，避免發生意外。