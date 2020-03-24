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老翁飼養40公斤山豬偷跑出門亂竄 警民協力壓制捉山豬
嘉義縣中埔鄉隆興村70餘歲陳姓男子飼養的一頭山豬日前趁豬舍圍籬沒關緊偷跑出來，警方於巡邏期間發現路面一隻山豬在中埔鄉隆興村台18線26.1公里處亂竄，擔心傷及無辜民眾，經詢問找到陳男，並由陳男友人協助才以繩索將山豬成功捕捉。
陳男表示，那隻山豬逃走後，他已經尋找超過半日，但一直找不到山豬，且自己年紀較大，無法靠一人的力量抓捕山豬，還好有警察、鄰居及友人及時通知和幫忙，陳男考慮將這隻亂跑豬隻貢獻給受驚居民及幫忙友人，趁此好好進補一番。
警方表示，同仁巡邏期間發現一隻重達40公斤的大型山豬在路面亂跑，先合力將山豬趕至路邊民宅內圍牆角落並進行安全戒護，而因山豬體型、身體條紋為家豬品種之一，判斷是人為飼養，經挨家挨戶詢問找到陳男。
警方表示，同仁與陳男友人、鄰居以口袋戰術包抄並合力以身體壓制山豬，才成功捕捉，讓陳男帶回。
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