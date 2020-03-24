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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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疫情緊張！台南清明禁入納骨塔 擋不住提前祭拜人潮

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南麻豆區生命紀念館（納骨塔）提前湧現祭拜人潮。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆區生命紀念館（納骨塔）提前湧現祭拜人潮。記者吳淑玲／翻攝

因應新冠肺炎疫情，台南市政府民政局祭出封塔政策，清明連假4天，全市33座公家靈骨塔將管制進出，民眾只能在塔外擺供桌祭拜，希望藉此分流人潮，但已有許多民眾提前前往祭祖，連日來各納骨塔及公墓也是塞爆人群，在疫情嚴峻之際，引人憂心，麻豆區公所表示，如果提前祭拜是可以進塔，但要量體溫，額溫超過37度及耳溫超過37.5度就不能進入，並噴酒精消毒。

清明掃墓祭祖是一年最重要節日，國內外子孫都會陸續返鄉祭祖，憂心成為防疫缺口，台南市政府宣部今年清明節連假4月2日至5日全市33公營納骨塔不開放入塔祭拜，不提供清明接駁車服務等多項防疫措施，也有不少民間納骨塔業者響應防疫作為，但各地公墓及納骨塔提前兩周湧現人潮，令人憂心。

麻豆區公所生命紀念園區（納骨塔）從上周開始，就有不少民眾前往祭拜，公所也在塔外搭帳棚供桌，方便民眾祭祖，也可以進入塔內祭拜祖先牌位，預計本周人潮會更多，區公所呼籲還是請民眾儘量避開人潮多的時間，尤其是有發燒身體不適者，或是有旅遊史和接觸史的民眾，請不要前來納骨塔，今年先忍一忍，由其他家人代為祭拜，或在 家裡祭拜祖先，不要成為防疫的壓力。

玉井警分局也指出，新冠肺炎疫情不少民眾提前掃墓，加上前來郊外踏青遊客驟增，已超前部署清明交通疏導措施，連兩周湧入山區公墓掃墓的民眾明顯增加，山區主要道路流量增多，已針對轄內重要聯外道路（臺3線、臺20線、臺84線快速道路）、大型公墓及納骨塔周邊相關道路，編排交通疏導及各個重要路口管制，請掃墓或前來遊玩之民眾能配合相關交管措施。

玉井警分局也預估4月4日及5日上午5點至下午5點將是掃墓高峰，其中又以4月4日清明節當天車流量最大，將採交管措施因應，以維護掃墓民眾及遊客人、車安全與交通順暢，進而減少交通事故。

玉井分局長楊青垂表示，清明祭祖是傳統習俗，基於維護交通及治安立場，妥善運用空拍機，以科技執法方式，適時掌握立體交通路況動態，經由路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時，立即指揮線上人員前往處理。呼籲民眾遵守行車秩序，勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，以免引起宵小覬覦，造成財務上的損失，多利用接駁車避免壅塞以節省寶貴時間。

台南麻豆區生命紀念館（納骨塔）提前湧現祭拜人潮。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆區生命紀念館（納骨塔）提前湧現祭拜人潮。記者吳淑玲／翻攝

新冠肺炎 疫情 清明節

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