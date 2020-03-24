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她讓小漁村「漁網提袋」翻紅變時尚 創下單日賣出百個

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
施靖雯（左）將漁網提袋添加皮革，更重新配色編織，最高紀錄曾日賣近百個。圖／雲嘉南分署提供
施靖雯（左）將漁網提袋添加皮革，更重新配色編織，最高紀錄曾日賣近百個。圖／雲嘉南分署提供

今年41歲，曾在鞋廠擔任製版師的施靖雯，在勞動部雲嘉南分署台南就業中心推介到台南七股三股社區擔任多元就業計畫人員，她運用以往在鞋廠的工作經驗，將社區原有的漁網提袋添加皮革，更重新配色編織，改良後的新品一推出就翻紅，最高紀錄創下單日賣出近百個，讓「漁網提袋」成為時尚又環保的文創商品。

台南七股三股社區是濱海小漁村，當地以養殖及近海漁業為主，近年申請勞動部多元就業方案，積極推廣社區產業及文化生態，安排遊客進行漁村巡禮，更大啖當地海產風味餐，為讓社區營收管道多元，三年前結合漁村特色推出漁網提袋。

勞動部多元就業專案經理王弼主說，漁網提袋剛推出時，因品質問題，銷售量並不好，後來在施靖雯加入後為產品進行改良，不僅品質提升，還建置配色卡，並將皮革融入漁網袋中，推出後不只遊客驚艷，銷量大增，更助社區營收成長兩成。

對於改良的漁網提袋大受歡迎，施靖雯坦言「很意外」，她說，當初因職業倦怠而轉換跑道，經勞動部台南就業中心推介到三股社區，現在的工作是帶著遊客鋟蚵、串蚵殼體驗漁村生活，讓她樂在工作，更因為漁網提袋的爆紅，讓她獲得滿滿成就感。

施靖雯說，漁網袋是用麻繩編織，可用來取代塑膠袋，提飲料、裝蔬果都相當方便，一個售價在150-350元不等，可接受客人訂製，目前她也著手開發更多文創商品，如發想用龍德宮花鼓陣的花鼓造型零錢包等，希望能讓來訪遊客有更多選擇，也幫助社區提高營收。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署推動多元就業方案，將人力導入地方社區打造特色產業，不僅協助地方創生，也創造就業機會，讓更多優秀青年在社區被看見，鼓勵青年深耕地方，推動至今十餘年，補助民間團體近1600個就業計畫，釋出近萬個工作機會，如雲林水林瓊埔合作農場、嘉義阿里山茶山部落、台南復健青年勵進會等都藉著此計畫轉型自立，也幫助不少二度就業婦女、中高齡與身心障礙民眾在地就業。

勞動部 青年

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