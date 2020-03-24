影／助防疫 學甲扶輪社贈藥皂逾5千塊22校受惠
助防疫，台南市學甲扶輪社今上午發送逾5千塊藥皂給學甲、北門、將軍區所國中小學校及幼兒園共22所，籲請市民共同抗疫度過難關。
台南市黃偉哲市長上午也到場代表受贈學校師生感謝扶輪社的愛心，並與東陽國小學童當場示範正確洗手步驟。他說，強化洗手很重要，搭配藥皂更有幫助，感謝扶輪社多年來持續發放愛心藥皂，協助政府防疫。
學甲扶輪社社長賴建良表示，學甲扶輪社近年來在沿海地區推動腎病篩檢及捐血等公益活動，其中藥皂捐贈學校活動，行之有年，早年腸病毒肆虐，學甲扶輪社就開始每年募款捐送學甲地區國小學校使用藥皂，效果不錯，迄今每年擴大辦理，也由學甲擴大至將軍、北門區，當前新冠肺炎疫情嚴峻，為呼應中央防疫政策，強化勤洗手對防疫的重要性，社友更踴躍捐款，採購藥皂分送各校，實現關心別人及服務他人的扶輪宗旨，以實際行動響應台南市政府防疫作為。
東陽國小家長會長龔淑燕表示，自己每天都到學校當義工幫學生量體溫，叮嚀學童要用藥皂勤洗手，要感謝學甲扶輪社多年來對學校的藥皂捐助不曾斷貨，今年擴大捐贈範圍涵蓋國中三校，共22所國中小學校及其所屬幼兒園、捐贈約5400塊藥皂，受惠師生人數達3600人。
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