黃敏惠向陳時中提3項訴求 盼團結戰勝病毒
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午與全國22個縣市首長同步開防疫會議，嘉義市長黃敏惠提出針對「防疫補償請領申請資格」、「防疫旅館獎勵及補助」、「急診室醫護人員補貼」等3點訴求，期望中央與地方合作，讓防疫無破口，團結戰勝病毒。
黃敏惠指出，中央與地方各縣市開設防疫會議，中央地方要同心協力，地方有責任將問題在第一時間做反應，讓中央了解，才能夠一併解決。
她說，關於居家隔離與居家檢疫申請「防疫補償」雖已上路，但陸續接到民眾詢問，對申請細節仍有疑慮，期望中央把相關配套條件說清楚，尤其是申請資格的部分，目前的防疫補償有2年的申請緩衝期，請中央多加宣導。
黃敏惠說，期望中央能夠增加旅宿業者的獎勵與補助，提高旅宿業者投入「防疫旅館」的意願。
另外，目前設有負壓隔離病房與加護病房及專責病房的醫院，若照顧確診病例的醫護人員，有納入防疫津貼與補助，期望也將處於高風險的「急診室醫護人員」，納入補助對象中。
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