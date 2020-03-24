嘉義醫院讓婦人不再「肝苦」 花椰菜表達無限感激

衛福部嘉義醫院配合衛福部肝炎防治計畫，去年在嘉義縣新港鄉開辦「Ｃ型肝炎特別門診」，由副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典領軍，一名75歲陳姓婦人確診Ｃ型肝炎，在陳詩典團隊的追蹤、治療下康復，陳婦近日帶著親手栽種的有機花椰菜給他們，表達心中無限感謝。

陳婦說，副院長和個管師真得「揪感心」，從來沒有想過住在偏鄉也能夠順利看醫生，這次還真的把C肝看好了，覺得醫院真的很用心，「能夠有健康的身體真的是太好了」。

陳婦家住新港鄉，因為行動不便又在偏遠地區，罹患Ｃ肝多年卻都未就診，陳詩典得知後，立刻請C肝個管師協助接送就醫，治療陳婦，為期6個月痊癒。

陳詩典說，看到偏鄉的長輩能克服交通問題，完成長達6個月的治療與追蹤，重獲健康的身體，重拾笑容，就是他最樂見的事情。

衛福部嘉義醫院配合衛福部肝炎防治計畫，在B、C肝醫療資源缺乏且盛行率高的新港鄉，開辦C肝特別門診，突破以往到院診療模式，讓患者能就近治療、領藥，降低治療中斷的情況。

陳詩典表示，嘉義地區肝癌發生率及死亡率高居前三名，其中又以長者居多，應該要即早投入醫療資源，其實C肝不是絕症，患者若能積極就醫，可以大幅降低罹患肝硬化及肝癌的病患人數，更能減少國民間的互相傳染，早日脫離「肝」苦。