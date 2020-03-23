避免防疫破口 嘉縣府全面禁止訪客探病及據點服務

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病；並暫停3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等到4月底，避免產生防疫破口。

嘉義縣社會局表示，雖然各社區據點暫停，但還是會維持電話問安、關懷訪視等服務，共餐單位的民眾如有餐食提供需求，也會以領餐或送餐方式讓長輩在家食用，後續視疫情狀況公布提早開辦或繼續延期。

嘉義縣長翁章梁表示，為防堵清明連假人潮流動帶來的疫情風險，停止醫院及長照機構探病，以及社區人潮流動、聚集的相關活動，縣府也要求各單位提升社區、校園、職場的防疫作為，以高規格加強環境清潔消毒。