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避免防疫破口 嘉縣府全面禁止訪客探病及據點服務

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府日前公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府日前公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病。圖／嘉義縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病；並暫停3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等到4月底，避免產生防疫破口。

嘉義縣社會局表示，雖然各社區據點暫停，但還是會維持電話問安、關懷訪視等服務，共餐單位的民眾如有餐食提供需求，也會以領餐或送餐方式讓長輩在家食用，後續視疫情狀況公布提早開辦或繼續延期。

嘉義縣長翁章梁表示，為防堵清明連假人潮流動帶來的疫情風險，停止醫院及長照機構探病，以及社區人潮流動、聚集的相關活動，縣府也要求各單位提升社區、校園、職場的防疫作為，以高規格加強環境清潔消毒。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，各機構工作人員應加強健康自主管理及監測，採專人分區照顧並落實加強環境清潔消毒、洗手及咳嗽禮節，如服務台桌面、門把、電話、廁所、顧客休息區桌椅等，並保持室內通風，一起面對疫情威脅。

嘉義縣政府日前公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府日前公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府日前公告，即日起3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等暫停服務到4月底。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府日前公告，即日起3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等暫停服務到4月底。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府日前公告，即日起3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等暫停服務到4月底。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府日前公告，即日起3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等暫停服務到4月底。圖／嘉義縣政府提供

疫情 嘉義 長照 新冠肺炎

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