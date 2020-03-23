聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免防疫破口 嘉縣府全面禁止訪客探病及據點服務
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府公告，即日起嘉縣醫院、長照機構、護理之家、康復之家等，全面禁止訪客探病；並暫停3+1行動醫療服務及社區C據點、長青活力站、老人食堂等到4月底，避免產生防疫破口。
嘉義縣社會局表示，雖然各社區據點暫停，但還是會維持電話問安、關懷訪視等服務，共餐單位的民眾如有餐食提供需求，也會以領餐或送餐方式讓長輩在家食用，後續視疫情狀況公布提早開辦或繼續延期。
嘉義縣長翁章梁表示，為防堵清明連假人潮流動帶來的疫情風險，停止醫院及長照機構探病，以及社區人潮流動、聚集的相關活動，縣府也要求各單位提升社區、校園、職場的防疫作為，以高規格加強環境清潔消毒。
嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，各機構工作人員應加強健康自主管理及監測，採專人分區照顧並落實加強環境清潔消毒、洗手及咳嗽禮節，如服務台桌面、門把、電話、廁所、顧客休息區桌椅等，並保持室內通風，一起面對疫情威脅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言