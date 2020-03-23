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生鮮商品不用搶 嘉縣農會推宅配服務
嘉義縣政府與全縣農會、嘉義區漁會及養殖漁業生產合作社今天下午於新港鄉新農豆食堂舉辦「嘉義優鮮 上網輕鬆購 防疫最優選」記者會活動，推出嘉義50多種在地農產品、加工品宅配到府服務，邀民眾宅在家也能買到最新鮮的生鮮蔬果。
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，新冠肺炎影響消費者購物習慣及需求，網購通路市場需求大幅成長，各大超市的民生用品也被搶購一空，嘉義縣農會等各單位合作，民眾可透過縣府官網連結各鄉鎮市農會網購專線及網址，或是撥打縣農會宅配專線服務電話05-2365111直接購買。
嘉義縣長翁章梁表示，其中新港鄉農會必買的「蔬活力蔬菜箱」，內含農民每天鮮採的有機、產銷履歷及友善耕種蔬菜，或是溪口農會的蘆筍、蒲瓜與甜椒等五行蔬果，各鄉鎮市的米、油品、飲品、休閒食品和水產品也可以宅配方式購買，市面上該有的品項應有盡有，品質有保證。
新港鄉農會表示，新港農會的蔬菜箱可依消費者需求進行客製化，最多可放進8包蔬果，目前也考慮販售民生用品箱，消費者可挑選米、蛋、醬油、鹽等民生必需品，以黑貓宅急便貨到付款方式進行宅配。
新港農會表示，過去因宅配運費昂貴，民眾購買意願較低，縣農會目前考量將各農會商品進行統一配送，為消費者提供更多選擇，抗疫期間，也為消費者減少群聚感染疑慮。
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