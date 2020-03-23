中央與縣市長視訊 張麗善：盼防疫物資統一配給

中央流行疫情指揮中心今天下午與各縣市視訊會議，雲林縣長張麗善在會議中提到，防疫物資部分，雲林也有不足問題，希望中央能統一配給。

今日視訊會議討論主題以居家檢疫相關事項為主，包含協助居家檢疫、隔離者無住所安置，以及就醫、垃圾清運、強化防疫消毒工作、加強長照住宿型機構的防疫措施及防疫宣導等。

張麗善說，雲林縣一直都超前部署，包括防疫旅館、防疫車隊，甚至集中檢疫所都在商談中，一切都按照步驟執行，各縣市所提的防疫物資部分，雲林縣也有不足的情況，包括防護衣、防護面罩及隔離衣等希望中央能統一配給。

張麗善表示，也希望防疫能零時差，就是民眾在機場入境時，中央能立即通知地方政府，因為很多鄉親返國時，在機場防疫措施都做得很好。

但到地方政府的時候，大概會有1、2天的時差，才能掌握到底有哪些人出國回來，這部份希望中央疾管局能夠無縫接軌，零時差通報地方政府，讓地方能夠隨時掌握狀況，做好準備，讓中央、地方防疫能緊密結合。

另外，包括一些持有居留證的外籍移工，實際有出入境紀錄，但透過健保卻查詢不到旅遊史，無法像國人一樣可以清楚、及時掌控訊息，這部分也希望中央能協助地方隨時掌控。

針對亂丟口罩情況，張麗善說，雲林縣已依廢棄物清理法開罰處置，希望中央能同步執行，不要讓雲林鄉親認為縣府過度執法。