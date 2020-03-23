夜市券零回收蘇治芬要雲林別錯過 縣府：已納鄉鎮夜市

因應新冠肺炎的產業經濟衝擊，政府將發放振興券刺激消費。民進黨立委蘇治芬今天在臉書貼文表示，最難玩的城市？從夜市券到振興券，雲林不該總是錯過。

雲林縣政府建設處表示，今年經濟部推動夜市消費劵方案，雲林目前列管夜市為斗南鎮、古坑鄉公所所管轄的中興夜市及古坑夜市。

縣府為因應後續振興方案，目前早已著手調查各鄉鎮公所所轄夜市，後續會協助公所辦理夜市列管，以符合振興方案申請資格，以促進觀光經濟與發展。

蘇治芬說，根據經濟部中部辦公室推出的數據，政府去年推出的夜市券雲林縣沒有回收半筆。但究竟是為什麼？蘇說，很多人認為，那是因為雲林觀光旅宿不發達，是全台灣最無聊、最難玩的地方之一，沒人來住宿，自然就沒有夜市券的發放與流通，但恐怕不然。

蘇治芬提到，觀察中辦數據可以了解，雲林各大旅宿其實發放了9萬7028張夜市券。但最終，這些夜市券卻沒有足以使用的列管夜市。蘇治芬說，根據地方自治原則，從列管夜市的申請到夜市券商家申請，都是由縣政府與各鄉鎮市公所來主導。但面對這樣的問題，雲林縣府又提出了甚麼方案來解決？答案是沒有。

蘇治芬表示，錯過夜市券6億的商機後，雲林這次不能再錯過振興抵用券20億的大餅了。尤其在這次每人800元的抵用券上，共分商圈；列管夜市、傳統市場與觀光工廠；餐飲業；藝文活動與體育賽事等四大類。當列管夜市又名列抵用券清單之上時，在地方自治原則下，雲林縣政府又怎麼處理之前看得到、吃不到的問題呢？