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防疫紓困設線上平台 協助業者申貸及利息補貼申請

中央社 / 記者楊思瑞台南23日電

因應防疫紓困，台南市今天啟動「融資診斷服務申請平台」線上申辦，期限至9月15日。這次中小企業資金協助包含「營運資金貸款」、「振興資金貸款」及「舊有貸款展延」等3種。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）對產業造成衝擊，經濟部16日發布「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」。台南市長黃偉哲隨即責成經發局與工商投資策進會籌組服務團隊並設立單一窗口，與中央合作建置線上申辦平台，提供專人協助辦理申貸服務。

黃偉哲今天與經濟部南區聯合服務中心主任林進添、台灣中小企業聯合輔導基金會總經理許婉琪等人，共同啟動台南「融資診斷服務申請平台」線上申辦系統，齊心協助業者度難關，申辦期限至今年9月15日。

黃偉哲說，為協助受疫情影響中小企業申請振興貸款及利息補貼，超前部署與業者建立對話管道與機制，除主動聯繫台南市各工商業團體告知紓困方案內容外，更率縣市政府之先，開發線上登記與申報系統（http://invest.tainan.gov.tw/financing/）協助業者進行線上表單申請，以「政府挺企業、企業挺勞工」的政策設置專人提供諮詢服務。

黃偉哲呼籲符合資格的業者把握機會申貸，也希望能縮短程序協助廠商爭取營運資金，或提供受影響事業振興所需週轉性或資本性支出。

經濟發局長陳凱凌表示，中小企業資金協助包含「營運資金貸款」、「振興資金貸款」及「舊有貸款展延」等方案。3種方案在市府建置的平台能以掃描文件上傳取代紙本加速申請作業，在完備申請文件後批次送中小企業處辦理，並由專人追蹤申請進度與後續關懷。

依經發局資料，如申請營運資金貸款，額度最高為新台幣500萬元（補貼利率2.095%），由經濟部補貼6個月利息，貸款期間不得減薪或裁員。如欲申請振興資金貸款，貸款額度最高2000萬元，補貼利率最高按中華郵政2年期定期儲金機動利率（目前1.095%）計算，補貼期限最長1年。申請展延攤還本金，由經濟部提供貸款利息補貼（補貼利率1.06%），每家事業補貼上限22萬元。

經發局表示，台南市有意申請武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響發生營運困難事業融資診斷服務者，可向市府單一窗口（06-2954293）或經濟部中小企業處馬上辦服務中心（0800-056-476）洽詢。

黃偉哲 肺炎

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