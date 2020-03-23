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提高防疫規格 嘉縣府入口設額溫自動量測系統

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府為提高防疫規格，即日起於大門設置額溫自動量測系統，今天上午嘉義縣長翁章梁（右）在系統工程師（左）解說下進行測試。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府為提高防疫規格，即日起於大門設置額溫自動量測系統，今天上午嘉義縣長翁章梁（右）在系統工程師（左）解說下進行測試。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府為提高防疫規格，除了設置單一入口進出，即日起於大門設置額溫自動量測系統，並於今明兩天先進行機器測試及人力測量，只要額溫超過37.5度，警報就會響並閃爍紅燈，設備下方也會放置消毒水，方便民眾進出大門時使用。

嘉義縣行政處表示，這套系統具備人臉辨識系統及自動量測功能，目前至少需要2位人力進行入口管制，一旦啟用自動偵測系統，額溫量測會自動進行，額溫低於37.5度會閃亮綠燈，當事人就可以進入，如果超過37.5度，將由保全人員進行後續必要處理。

嘉義縣政府表示，縣府所屬機關自本月19日起全面提升入口管制措施，包括員工和洽公民眾進入機關前必須先量測額溫並消毒，受疫情快速蔓延影響也超前部署，即日起以自動量測系統取代人力。

當警報響起，若當事人14天內有返國紀錄，將通報有關單位安排就醫做進一步篩檢，無入境史者，將請其儘速就醫。行政處表示，如果測試順利，除了自動量測功能，未來考慮進階人臉辨識，取代傳統員工上下班刷卡功能，但現階段仍以防疫為最優先考量。

嘉義縣政府為提高防疫規格，即日起於大門設置額溫自動量測系統。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府為提高防疫規格，即日起於大門設置額溫自動量測系統。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府為提高防疫規格，即日起於大門設置額溫自動量測系統，今天上午嘉義縣長翁章梁（左）在系統工程師（右）解說下進行測試。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府為提高防疫規格，即日起於大門設置額溫自動量測系統，今天上午嘉義縣長翁章梁（左）在系統工程師（右）解說下進行測試。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 人臉辨識 疫情 新冠肺炎

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